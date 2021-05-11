В Ізраїлі знову загострився конфлікт з Палестиною. Посольство України в Ізраїлі дало рекомендації українцям, що пов'язано із ескалацією протистояння.

В Ізраїлі тривають ракетно-мінометні обстріли південних територій, а також є загроза обстрілів центральної частини країни. Зокрема мовиться й про Єрусалим.

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Що порекомендували українцям

Громадян України закликали зберігати пильність і уважно відстежувати повідомленням місцевих компетентних органів Ізраїлю. Це може підвищити рівень проінформованості людей щодо власної безпеки.

У посольстві пояснили, що у випадку обстрілів, влада може активувати сирену попередження. Там закликали ставитись до всіх таких попереджень як до реальних та дотримуватись інструкцій місцевої влади.

Людей закликали невідкладно скористатися бомбосховищами, якщо місцевість розташована неподалік Сектору Газу. Ховатись варто відразу під час включення сигналу повітряної тривоги.

Зверніть увагу! Сполучені Штати Америки закликали Ізраїль і Палестину знизити градус напруги у регіоні.

Ескалація конфлікту: головне

Напруга між Ізраїлем та Палестиною зросла в останні тижні, коли палестинці протестували проти обмежень Ізраїлю через доступ до частини Старого міста під час священного для мусульман місяця Рамадан.

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Крім того, влада Ізраїлю наказала 8 палестинським сім'ям покинути свої домівки, щоб звільнити місце для ізраїльських поселенців. Це спричинило протести, які закінчились сутичками з поліцією. Внаслідок цього майже 300 палестинців поранили.

Бойовики ХАМСА випустили понад 200 ракет, а ізраїльські солдати вразили 140 військових цілей на території Сектора Гази за ніч 11 травня. Там загинули 20 людей, серед них – 9 дітей.