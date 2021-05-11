Безотлагательно в бомбоубежища: украинцам в Израиле предоставили рекомендации
В Израиле вновь обострился конфликт с Палестиной. Посольство Украины в Израиле дало рекомендации украинцам, что связано с эскалацией противостояния.
Источник:Посольство Украины в Израиле
В Израиле продолжаются ракетно-минометные обстрелы южных территорий, а также угроза обстрелов центральной части страны. В частности говорится и об Иерусалиме.
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Что порекомендовали украинцам
Граждан Украины призвали сохранять бдительность и внимательно отслеживать сообщения местных компетентных органов Израиля. Это может повысить уровень осведомленности людей о собственной безопасности.
В посольстве объяснили, что в случае обстрелов, власть может активировать сирену предупреждения. Там призвали относиться ко всем таким предупреждениям как к реальным и следовать инструкциям местных властей.
Людей призвали немедленно воспользоваться бомбоубежищами, если местность расположена недалеко от Сектора Газа. Укрыться стоит сразу при включении сигнала воздушной тревоги.
Эскалация конфликта: главное
Напряжение между Израилем и Палестиной выросло в последние недели, когда палестинцы протестовали против ограничений Израиля из-за доступа к части Старого города во время священного для мусульман месяца Рамадан.
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Кроме того, власть Израиля приказала 8 палестинским семьям покинуть свои дома, чтобы освободить место для израильских поселенцев. Это привело к протестам, которые закончились столкновениями с полицией. В результате почти 300 палестинцев ранили.
Боевики ХАМСА выпустили более 200 ракет, а израильские солдаты поразили 140 военных целей на территории Сектора Газа за ночь 11 мая. Там погибли 20 человек, среди них – 9 детей.
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