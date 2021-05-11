В Израиле вновь обострился конфликт с Палестиной. Посольство Украины в Израиле дало рекомендации украинцам, что связано с эскалацией противостояния.

В Израиле продолжаются ракетно-минометные обстрелы южных территорий, а также угроза обстрелов центральной части страны. В частности говорится и об Иерусалиме.

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Что порекомендовали украинцам

Граждан Украины призвали сохранять бдительность и внимательно отслеживать сообщения местных компетентных органов Израиля. Это может повысить уровень осведомленности людей о собственной безопасности.

В посольстве объяснили, что в случае обстрелов, власть может активировать сирену предупреждения. Там призвали относиться ко всем таким предупреждениям как к реальным и следовать инструкциям местных властей.

Людей призвали немедленно воспользоваться бомбоубежищами, если местность расположена недалеко от Сектора Газа. Укрыться стоит сразу при включении сигнала воздушной тревоги.

Обратите внимание! Соединенные Штаты Америки призвали Израиль и Палестину снизить градус напряжения в регионе.

Эскалация конфликта: главное

Напряжение между Израилем и Палестиной выросло в последние недели, когда палестинцы протестовали против ограничений Израиля из-за доступа к части Старого города во время священного для мусульман месяца Рамадан.

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Кроме того, власть Израиля приказала 8 палестинским семьям покинуть свои дома, чтобы освободить место для израильских поселенцев. Это привело к протестам, которые закончились столкновениями с полицией. В результате почти 300 палестинцев ранили.

Боевики ХАМСА выпустили более 200 ракет, а израильские солдаты поразили 140 военных целей на территории Сектора Газа за ночь 11 мая. Там погибли 20 человек, среди них – 9 детей.