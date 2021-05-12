Новий виток конфлікту між Ізраїлем та сектором Газа почався в Єрусалимі. Спочатку через спробу виселення арабського населення з району Шейх Джаррах спалахнули сутички у Старому місті, біля Храмової Гори та мечеті Аль-Акса – третьої святині для мусульман.

Пізніше спецслужби Ізраїлю атакували сам храм під час молитов та священного місяця Рамадан. Тепер в небі – сотні ракет, а у повітрі – запах війни.

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Хаос, обстріли та паніка

Ніч з 11 на 12 травня була дуже насиченою. Близько третьої години знову сотні ракет полетіли в сторону Ізраїлю, причому ХАМАС використовував навіть системи залпового вогню "Аль-Кудс-3" та BM-21 ("Катюша"). Батько та донька 16-ти років загинули у місті Лод, ще одна жінка – у Рішон-Ле-Ціоні.

Загалом за два дні було випущено понад 1050 ракет, 850 з них досягли Ізраїлю, але більшість була збита "Залізним Куполом".

Є загиблі та поранені в декількох містах. Скоріш за все, це було зроблено як помста за нищення високих будівель в Секторі Газа. А зранку ХАМАС використав керовані протитанкові ракети, що призвело до загибелі ще однієї людини та поранення кількох інших, причому серйозно.

Армія оборони Ізраїлю вразила понад 500 цілей в Газі – рекорд з 2014 року. У нічному зверненні, голова уряду Нетаньягу, голова штабу армії Кохаві та міністр оборони Ганц заявили, що військо зупинятися не збирається і операція буде довгою. Робота не вдома у центрі та на півдні країни дозволена, лише якщо будівля має бомбосховище.

Була й інша проблема: міста зі змішаним, єврейсько-арабським населенням. Такі як Лод, Рамле, Хайфа, Акко, Яффо, Беєр-Шева та інші.

Внутрішня проблема На вулицях розгорнулося протистояння між євреями, поліцією та арабами. Мер Лоду визнав, що "контроль над містом втрачено" і у зверненні на ТБ просив ввести надзвичайний стан та відправити армію для наведення порядку. Він назвав ситуацію ледь не громадянською війною, єврейське населення частково евакуювали через загрозу погромів.

Ці прохання вже вночі були задоволені, але хвиля насилля вже неслася далі, спалюючи кафе, школи, готелі та навіть синагоги. Всі сили прикордонної поліції МАГАВ були мобілізовані для придушення цих заворушень.

Що сталося в Єрусалимі

Події накочувалися одна на одну тижнями як і сутички та провокаційні марші. Протистояння між ультраправими ізраїльтянами, палестинськими жителями Старого міста та силовиками було майже неуникним.

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Це лише епізод у битві за повне володіння містом, яка ведеться вже десятки років. Але особливо гарячою фаза стає зараз, коли Ізраїль продовжує політику зведення поселень на землях, які міжнародне право вважає окупованими. Палестина вважає такі дії "етнічними чистками". Ізраїль отримав ці райони по мирній угоді 1967 року, разом з Голанськими висотами.

Організація під назвою Нахалат Шимон апелює до закону 1970 року, щоб довести: до 1948 року були єврейські сім'ї. Тому нинішніх палестинців треба виселити, а їхнє майно передати євреям.

Втім, фактично, Східний Єрусалим та Західний берег ріки Йордан – давня палестинська земля, але Ізраїль (яким вже 10 років керує правий уряд) цього не визнає. На відміну від більшості світу. І не видає дозволи на будівництво будинків для палестинців. Вони розглядають східну частину міста як столицю майбутньої держави (хоча такі перспективи наразі все більш туманні).

Зіткнення в Єрусалимі / Фото France 24

Через це варіантів у них небагато: або їхати з міста, або будувати нелегально і ризикувати знесенням або виселенням (як і мало статися у районі Шейх Джаррах, але було відкладене рішенням Верховного Суду – 24). На День Єрусалиму планувалася традиційна хода з прапорами та смолоскипами, у тому числі через мусульманські райони. Вона проводиться якраз у пам'ять подій 1967 і присвячена святкуванню "захоплення всього міста".

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Але в останні хвилини топ-керівники армії та поліції змінили маршрут. Втім, було вже пізно: котел досяг точки кипіння на Храмовій Горі – священному місці для християн, юдеїв та мусульман Єрусалиму.

Карта Храмової Гори в Єрусалимі з мечеттю Аль-Акси та Куполом Скелі / Карта Britannica

Напад ізраїльскої поліції на мечеть Аль-Акса залишив по собі зруйновану святиню та десятки поранених з обох сторін. Поліція використовувала гумові кулі, звукові та електрошокові гранати.

А спроба виселити палестинців зі стратегічних частин міста просто стала каталізатором бійки, як пише NYT. Щоправда, інша сторона теж готувалася до битви, склавши біля входу багато каміння. Дехто каже, що такі дії – початок релігійної війни.

Храмова Гора Релігійний комплекс, збудований на початку VIII століття, до якого також входить Купол Скелі – загальновідомий золотоверхий символ Єрусалиму. Тут перед піднесенням на небо молився Пророк Мухамад. За релігією євреїв, на цьому місці були Перший (Соломонів) та Другий Храми, обидва – знищені, Вавилоном та Римом. Формально, хранителями святого місця є монархи Йорданії, які дають гроші у фонд, відомий як Вакф

Юдеї та християни можуть відвідувати аль-Аксу, але не молитися там. Євреї роблять це трохи нижче, біля Стіни Плачу. Це залишки підпірної стіни, яка колись оточувала Храмову Гору. Періодично, спалахує насильство, коли дві інші конфесії намагаються порушити цей статус-кво.

Ескалація фактично вийшла з-під контролю, призвівши до початку локальних бойових дій. Відповіддю став доволі рідкісний – перший за 7 років, з часів операції "Непорушна Скеля" – ракетний обстріл Єрусалиму (для цього потрібні доволі серйозні ракети – 24).

Ракетний дощ і досі сиплеться на південні міста, такі як Ашдод та Ашкелон ( тут вже є двоє загиблих). Інший засіб нападу – запальні балони, які можуть підпалити траву на кордоні. Бойове крило ХАМАСу вже пообіцяло "перетворити Ашкелон на пекло".

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Сполучені Штати піддалися внутрішній критиці за небажання засуджувати жорстокість з ізраїльського боку. Майже всі арабські країни засудили спробу виселення та напад на Аль-Аксу. Туніс, Туреччина та Катар підняли це питання у міжнародних організаціях та домоглися нічного термінового засідання Радбезу ООН.

"Вартові Стіни" vs "Меч Єрусалиму"

Ізраїль розпочав нову операцію "Захисники Стін" (алюзія на давні стіни Єрусалиму). Були мобілізовані 5000 резервістів, ЦАХАЛ підтягує інші резерви та зброю. Дивізії біля Гази посилять піхотними та бронетанковими військами, за словами голови штабу Авіва Кохаві. Наразі, операція продовжується, чіткого часу завершення немає, ймовірне її посилення хіба що.

"Ми продовжимо діяти рішуче, щоб повернути безпеку жителям Півдня. Всі командири повинні підготуватись до розширення кампанії без обмеження в часі", – сказав Кохаві. Також він відклав проведення великих навчань армії під назвою "Вогняні Колесниці".

Перші удари були успішними – вдалося знищити місця запуску ракет та один тонель вглиб країни, а також вбити двох командирів "Ісламського Джихаду". Переходи Ерез та Керем Шалом – ключові ворота в Газу для гуманітарних вантажів – був зачинений. Загалом, під вогнем опинилися 130 цілей, що призвело до 24 смертей (включаючи 9 дітей).

Армія оборони Ізраїлю розпочала нову операцію проти Гази / Колаж Армія Ізраїлю

"Ми б'ємося на кількох фронтах: Єрусалим, Газа і в інших місцях країни. В День Єрусалиму, терористи перетнули червону лінію, атакувавши ракетами околиці Єрусалиму", – сказав голова уряду Беньямін Нетаньягу.

Колишній ізраїльский генерал Гіора Ейланд сказав NYT, що "ми не були обережні" в серці палестинських кварталів. "Під час священного місяця Рамадан вони дали Дейфу (голова військового крила ХАМАС, "Бригад Аль-Кудсу – 24) робити те, що вони роблять", – додав він.

ХАМАС винайшов нову формулу, нове рівняння. За ним, вони стримуватимуть Ізраїль від дій в Єрусалимі, які можуть трактуватися як провокації. І якщо Ізраїль не зупиняється, вони будуть стріляти,

– сказав NYT Міхаель Герцог, наукоіий співробітник Вашингтонського Інституту близькосхідної політики.

ХАМАС висунув Єрусалиму кілька ультиматумів, вимагаючи піти з Шейх Джарраху та інших арабських районів столиці. Оскільки всі вони були проігноровані, ракетні обстріли посилилися та була розпочата операція "Меч Єрусалиму".

Окрім вже описаного протистояння, внутрішня боротьба в Палестині теж доливає мастила у вогонь. Вибори президента та парламента були спочатку призначені, потім скасовані, бо Махмуд Аббас, президент Адміністрації, зрозумів, що не виграє їх. А ХАМАС відкрито кидає йому виклик. Це міг бути перший плебісцит на територіях з 2006 року.

Обстріли анклаву з боку Ізраїлю продовжуються у відповідь на ракети / Фото Mina News

Жорстоке протистояння вже призвело до кількох великих конфліктів, включаючи два повстання-Інтифади. Тепер, ХАМАС використовує тактику "ракетного дощу", щоб зробити захисну систему "Залізний Купол" менш ефективною через надмірну завантаженість. Щоб цього досягти, одночасно запускаються десятки некерованих ракет з кількох локацій. Розрахунок простий: якась одна точно потрапить чи в будинок чи в машину.

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Як це сталося, наприклад, на півдні країни, передає Jerusalem Post. Від ракет постраждало вісім будівель в Ашкелоні, була зруйнована школа. Жодна з двох сторін наразі не зацікавлена у зупинці ескалації.

Каїр, який часто виступає місцевим медіатором, сказав зупинитися, перш ніж сутички сягнуть "точки неповернення". Втім, лідер ХАМАС Ісмаїл Ханійє відкинув це, допоки "Ізраїль не зупинить агресію та тероризм в Єрусалимі та в мечеті Аль-Акса".

Арсенал Сектору Газа: чим обстрілюють Ізраїль

ХАМАС та "Палестинський Ісламський Джихад" мають сотні ракет радіусом 70-80 км, чого досить, щоб дістати до Тель-Авіву, аеропорту "Бен-Гуріон".

Щодо більш "дальнобійної артилерії", то її складають ракети R-160, M-302D, M-302B та A-120 з радіусом до 120 км. Деякі існують з 2014 року, але нові розробки були представлені у 2019. Таких набагато менше – десятки. "Джихад" має кілька ракет Buraq-100, які теж літають більше ніж на 100 км. Тому новини про обстріл віддалених місць завжди викликають резонанс – так терористи підвищують градус протистояння.

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Останні кілька років, вони створюють свої версії ракет на основі китайських, сирійських та іранських прототипів. Наприклад, Fajr-5, M-75 та Khaibar-1. Для обстрілів узбережжя та центру можуть використовувати Fajr-3 та Sejjili-55 – вони долетять до Рішону, Реховоту та Бейт-Шемешу. За оцінками Ізраїлю, основний ракетний арсенал Гази – 5-6 тисяч ракет.

Звичні нам версії "Граду" можуть долетіти до Ашдоду, Ашкелону та Беєр-Шеви на півдні. Для залякування ізраїльських поселень біля кордону з Газою існують саморобні ракети "Кассам" з радіусом до 10 км. Також проти них можуть використати мортири, яких є сотні. Армія ХАМАС складає до 40 тисяч людей і ще 9 тисяч – бійці "Джихаду" – іранської проксі-сили в анклаві.