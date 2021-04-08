Близькосхідна країна пережила чергову спробу усунути від влади правлячого монарха Абдаллу II. Всередині родини продовжується боротьба на фоні погіршення економічної ситуації у Йорданії.

Йорданія – один з головних партнерів США на Близькому Сході й в цілому – приклад стабільної та спокійної монархії. Але всередині там киплять пристрасті. Король Абдалла не відмовляється від розкішного транспорту, у той час, як населення стрімко бідніє. Багатих ресурсів, як у країн Затоки, в Йорданії немає. Натомість є багато біженців з Сирії, що створюють додатковий економічний тягар.

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Оманливий спокій та союзник США

Йорданія постала як незалежна держава у 1946 році, до того була під британською владою. Власне, Лондон і допоміг створити королівський інститут. Двічі воювала з Ізраїлем, втративши контроль над Західним Берегом та Східним Єрусалимом – палестинськими землями.

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За деякими оцінками, до речі, приблизно половина сучасних йорданців мають палестинське походження. Мирна угода з Тель-Авівом була підписана у 1994 (з того часу у відносинах все доволі добре). Ізраїль має найдовший кордон саме з йорданцями та покладається на Амман для захисту від Ірану.

Ізраїль надзвичайно серйозно ставиться до безпеки Хашимітського королівства. Вони мають тісні безпекові контакти,

– запевнив WP Чак Фрейліх, колишній заступник радника з нацбезпеки Ізраїлю.

Місцева система влади завжди трималася на сільських спільнотах та лідерах племен. Тоді як палестинці розвивали приватний сектор. Зменшення витрат на держсектор позбавило монархів частини підтримки. Попри це, Йорданія має тісні та міцні стосунки із США. Лише минулого року Вашингтон передав 1,5 млрд доларів США допомоги.

Джо Байден та король Абдалла на зустрічі / Фото NBC News

Особливо вони розвинулися після війни в Іраку – Йорданія слугувала хабом та приймала біженців (як і пізніше з Сирії). Амман помагав американцям навколо світу та боровся з Ісламською державою. Суніти по віросповіданню, йорданці близькі з Саудівською Аравією та Єгиптом проти шиїтського Ірану. Хашиміти є хранителями святинь Єрусалиму, включаючи Мечеть Аль-Акса.

Через пандемію та відсутність туристів, й так проблемне королівство ще більше економічно похитнулось. Король Абдалла продовжує консолідувати владу. Його країна була незвичною оазою спокою в бурхливому морі Близького Сходу, навіть під час Арабської Весни.

Абдалла – старший син монарха Хусейна і його другої дружини Муни. При владі з 1999 року (тоді йому було 37 років). Його Хашимітська династія веде свої корені від Пророка Мухаммеда. Сам правитель здобув як домашню, так і закордонну освіту (в Британії та США). Проблемним виявився його зведений брат Хамза бін Хусейн (народився у 1980 році).

Гра престолів

Протистояння всередині королівського двору було завжди. Хусейн перед смертю сам обрав Абдаллу. Для цього довелося раптово повертатись з госпіталю в США та забирати посаду кронпринца у свого брата Хасана, як пише The Economist.

Але умовою було таки призначити 19-річного тоді Хамзу кронпринцем. Вже у 2004 році чинний монарх порушив обіцянку, передавши титул своєму синові Хусейну.

Не було секретом, що Королева Ранія та екскоролева (зараз Королева-мати) Нур – четверта дружина Хусейна – не дуже люблять одна одну. Як згадано вище, сина Нур, принца Хамзу, позбавили права наслідувати престол на користь сина Ранії.

Тепер його підозрюють у підготовці повстання. За цим звинуваченням затримали вже 20 людей. Серед них немає військових, але є кілька колишніх політиків та – що особливо важливо – племінних лідерів.

Ці люди, відомі як Герак, останнім часом закликали до протестів через безробіття, поглиблену бідність та пандемію.

Показники дійсно вражають:

скорочення економіки на 5% у 2020;

зростання безробіття на 25%

у віддалених районах люди помирають без кисню;

Племена в Йорданії впливові, особливо у секторі безпеки та оборони. Йорданія останнім часом втратила мільярди доларів через уникання сплати податків, корумпованих митників та іншого незаконного збагачення. З часів сходження на престол, Абдалла мав вже 13 прем'єр-міністрів. Звісно, що йорданці від такого вже втомились.

Принц Хамза та його матір – королева Нур / Фото Prime Time Zone

Нур та Хамза – під домашнім арештом. Король Абдалла пережив вже кілька подібних спроб скинути його з престолу – безуспішних. Втім, кожного разу Абдаллі доводилося йти на деякі поступки та змінювати уряд. Наперекір бажанню показати Йорданію як стабільного та поміркованого гравця, критика короля в країні – кримінальний злочин, багато звичних нам свобод там обмежені.

Власне, сам принц Хамза так розповів про це у відеозверненні: "Ситуація дійшла до точки, коли ніхто не може говорити чи висловлювати свою точку зору на будь-що. Не стаючи при цьому об'єктом знущань, арештів, переслідувань та погроз". Це призвело до "втрати гідності та життя під постійною загрозою".

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Хамзу дуже люблять за викривання поганої економічної ситуації та розкішного життя королівської родини. Його вважають близьким до народу, релігійним та скромним, подібним до свого батька – покійного монарха Аль-Хусейна бін Талала I. Втім, через свій давній маргіналізований статус, він не вважався серйозною загрозою, пише Al-Jazeera.

Ввечері, коли все сталося, до нього прийшов голова об'єднаного комітету очільників штабів Юсеф Ахмад аль-Хунейті й попрохав "зупинити дії, що загрожують стабільності та спокою Йорданії" та заборонив виходити з дому. Бо після таких "контактів" з'являється "критика проти короля". Його залишили без телефону, інтернету та охорони.

Корупція важливіша за 10 млн людей, які живуть тут. Але я не несу відповідальності за некомпетентність, яка царювала тут останні 15-20 років і стає все сильніше,

– підкреслив принц.

Точно не відомо, чи дійсно Хамза бін Хусейн був лідером заколоту (і чим був він узагалі).

Як пише в ексклюзивному матеріалі видання Middle East Eye, від розмов з лідерами племен військовий і застерігав принца. "Ви не зробили нічого поганого на цих зустрічах, але ті люди – зробили". Колишній кронпринц зробив запис розмови з Аль-Хунейті та передав у ЗМІ через друзів.

На запису чітко чути, що йдеться про племінних лідерів, що критикують монархію і навіть наслідного принца Хусейна бін Абдуллу. На що Хамза зривається на крик:

Як ти смієш розмовляти зі мною? Хто ти такий, щоб передавати повідомлення? Я син [покійного короля] Хусейна! Ви знищили цю країну і поширили корупцію, а тепер звинувачуєте у цьому мене!

Що доволі дивно, але також кивають на Саудівську Аравію (яка першою підтримала Абдаллу). Мовляв, серед затриманих далекий родич королів та експосланець у КСА Хасан бен Зайд та колишній керівник двору Басем Ібрагім Авадалла. Але зрозуміло, що "монархія монархії око не виколе".

Раніше останній також керував королівським судом та обіймав інші посади в уряді. А ще мав фірму в ОАЕ та останні роки працював інвестиційним банкіром.

Між ними та Хамзою "знайшли зв'язок", заявили в МЗС країни. Нібито Авадалла та принц підтримували контакт всю суботу. Співрозмовник The Washington Post у спецслужбах Йорданії назвав план "добре організованим", але невідомо, наскільки близьким було його виконання.

Незручний принц

Гіпотетичний прихід Хамзи до влади – погані новини для США, бо на відміну від батька та Абдалли, він має відмінні погляди на регіональну політику.

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Також виступає проти "Угод Авраама" з країнами арабського світу та примирення з Ізраїлем. А це також "голос вулиці" – простих йорданців, що незадоволені тим, як йдуть справи.

Хамза міг поплатитися за критику політики короля Абдалли / Фото Al Jazeera

Те, як публічно все відбувалося, незвично для Йорданії, пише NYT. Зазвичай, родинні питання вирішувалися за закритими дверима та на публіку ніколи не виносилися. Хамза каже, що повів би державу більш динамічно та сприяв би розвитку.

Йорданські проблеми І на це є підстави: епідемія коронавірусу лютує, економіка у поганому стані, всередині країни – 600 тисяч біженців з Сирії. Через проблеми з COVID-19 збиралися протестувати, але акції заборонили. А до купи, заборонили й Clubhouse – нову соціальну мережу.

Останні зустрічі опального принца з лідерами племен безсумнівно були саме про це. У 2020 році були заарештовані сотні вчителів, що вийшли на протест, вимагаючи кращих умов. У відео, Хамза сказав, що "ця країна загнана в кут через корупцію, непотизм та погане керівництво". Ситуація з провальним переворотом дозволить королю Абдаллі, незважаючи ні на що, зміцнити свої позиції при владі.

За даними видання Al-Jazeera, королівський палац змусив принца Хамзу підписати лист вірності до короля та його місії. "Я віддаю себе в руки Його Величності короля", йдеться у тексті документу королівського суду. Хамза обіцяє залишатися вірним Конституції, допомагати монарху та його наступнику.

Ми всі повинні стояти за королем у його зусиллях захистити Йорданію, мовиться у підписаному тексті. Справу було вирішено залагодити всередині родини через дядька короля, принца Хасана.