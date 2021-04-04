Йорданський принц Хамза бін Хусейн, який є зведеним братом короля Абдалли II, намагався здійснити державний переворот. Для цього він вступив у змову з іншими країнами.

Глава МЗС Йорданії Айман Сафаді заявив, що у спробі дестабілізувати ситуацію в країні підозрюють близько 20 осіб. Наразі їх усіх затримали, принц Хамза ж перебуває під домашнім арештом.

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Міністр додав, що військові спільно з розвідкою та іншими силовиками протягом тривалого часу стежили за діями зведеного брата короля та його спільників.

Він наголосив, що їхня активність "мала на меті підрив безпеки та стабільності королівства".

Встановлено повний контроль над ситуацією, йорданська держава придушила ці дії у зародку,

– підсумував Айман Сафаді.

Принц звинуватив владу

Зі свого боку зведений наслідний принц Хамза звинуватив владу у корупції та некомпетентності.

За його словами, тій не сподобалась низка проведених ним зустрічей і публікації у соцмережах. Адже він там критикував керівництво країни, зокрема короля Йорданії Абдаллу II.

Зверніть увагу! В Офісі Президента висловили підтримку королю Йорданії Абдаллі ІІ і очікують на деталі подальших подій.

Кого підозрюють у змові проти короля