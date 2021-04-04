Иорданский принц Хамза бин Хусейн, который является сводным братом короля Абдаллы II, пытался осуществить государственный переворот. Для этого он вступил в сговор с другими странами.

Глава МИД Иордании Айман Сафади заявил, что в попытке дестабилизировать ситуацию в стране подозревают около 20 человек. Сейчас их всех задержали, принц Хамза же находится под домашним арестом.

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Министр добавил, что военные совместно с разведкой и другими силовиками в течение длительного времени следили за действиями сводного брата короля и его сообщников.

Он отметил, что их активность "имела целью подрыв безопасности и стабильности королевства".

Установлен полный контроль над ситуацией, иорданское государство подавило эти действия в зародыше,

– подытожил Айман Сафади.

Принц обвинил власть

Со своей стороны сводный наследный принц Хамза обвинил власть в коррупции и некомпетентности.

По его словам, той не понравился ряд проведенных им встреч и публикации в соцсетях. Ведь он там критиковал руководство страны, в частности короля Иордании Абдаллу II.

Обратите внимание! В Офисе Президента выразили поддержку королю Иордании Абдалле II и ожидают детали дальнейших событий.

Кого подозревают в заговоре против короля