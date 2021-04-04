МИД Иордании заявило, что наследный принц готовил госпереворот в сговоре с другими государствами
Иорданский принц Хамза бин Хусейн, который является сводным братом короля Абдаллы II, пытался осуществить государственный переворот. Для этого он вступил в сговор с другими странами.
Источник:Arab News
Глава МИД Иордании Айман Сафади заявил, что в попытке дестабилизировать ситуацию в стране подозревают около 20 человек. Сейчас их всех задержали, принц Хамза же находится под домашним арестом.
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Министр добавил, что военные совместно с разведкой и другими силовиками в течение длительного времени следили за действиями сводного брата короля и его сообщников.
Он отметил, что их активность "имела целью подрыв безопасности и стабильности королевства".
Установлен полный контроль над ситуацией, иорданское государство подавило эти действия в зародыше,
– подытожил Айман Сафади.
Принц обвинил власть
Со своей стороны сводный наследный принц Хамза обвинил власть в коррупции и некомпетентности.
По его словам, той не понравился ряд проведенных им встреч и публикации в соцсетях. Ведь он там критиковал руководство страны, в частности короля Иордании Абдаллу II.
Кого подозревают в заговоре против короля
- В причастности к заговору подозревают по меньшей мере одну королевскую семью, вождей племен и представителей органов безопасности Иордании.
- Кроме этого, в разведке заверили, что планируют дополнительные аресты.
- Сейчас под стражу взяли члена королевской семьи Шарифа Хасана и экс-чиновника Королевского хашимитского суда Бассема Авадулла.
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