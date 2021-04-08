Ближневосточная страна пережила очередную попытку отстранить от власти правящего монарха Абдаллу II. Внутри семьи продолжается борьба на фоне ухудшения экономической ситуации в Иордании.

Иордания – один из главных партнеров США на Ближнем Востоке и в целом – пример стабильной и спокойной монархии. Но внутри там кипят страсти. Король Абдалла не отказывается от роскошного транспорта, в то время, как население стремительно беднеет. Богатых ресурсов, как у стран Залива, у Иордании нет. Зато есть много беженцев из Сирии, которые создают дополнительное экономическое бремя.

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Обманчивое спокойствие и союзник США

Иордания предстала как независимое государство в 1946 году, до того была под британскими властями. Собственно, Лондон и помог создать королевский институт. Дважды воевала с Израилем, потеряв контроль над Западным Берегом и Восточным Иерусалимом – палестинскими землями.

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По некоторым оценкам, кстати, примерно половина современных иорданцев имеют палестинское происхождение. Мирное соглашение с Тель-Авивом было подписано в 1994 году (с тех пор в отношениях все довольно хорошо). Израиль имеет самую длинную границу именно с иорданцами и полагается на Амман для защиты от Ирана.

Израиль очень серьезно относится к безопасности Хашимитского королевства. Они имеют тесные безопасностные контакты,

– заверил WP Чак Фрейлих, бывший заместитель советника по нацбезопасности Израиля.

Местная система власти всегда держалась на сельских сообществах и лидерах племен. Тогда как палестинцы развивали частный сектор. Уменьшение расходов на госсектор лишило монархов части поддержки. Несмотря на это, Иордания имеет тесные и прочные отношения с США. Только в прошлом году Вашингтон передал 1,5 млрд долларов США помощи.



Джо Байден и король Абдалла на встрече / Фото NBC News

Особенно они развились после войны в Ираке – Иордания служила хабом и принимала беженцев (как и позже из Сирии). Амман помогал американцам по всему миру и боролся с Исламским государством. Сунниты по вероисповеданию, иорданцы близки с Саудовской Аравией и Египтом против шиитского Ирана. Хашимиты являются хранителями святынь Иерусалима, включая Мечеть Аль-Акса.

Из-за пандемии и отсутствия туристов, итак проблемное Королевство еще больше экономически пошатнулось. Король Абдалла продолжает консолидировать власть. Его страна была необычным оазисом спокойствия в бушующем море Ближнего Востока, даже во время арабской весны.

Абдалла – старший сын монарха Хусейна и его второй жены Муни. У власти с 1999 года (тогда ему было 37 лет). Его Хашимитская династия ведет свои корни от Пророка Мухаммеда. Сам правитель получил как домашнее, так и зарубежное образование (в Британии и США). Проблемным оказался его сводный брат Хамза бин Хусейн (родился в 1980 году).

Игра престолов

Противостояние внутри королевского двора было всегда. Хусейн перед смертью сам выбрал Абдаллу. Для этого пришлось внезапно возвращаться из госпиталя в США и забирать должность кронпринца у своего брата Хасана, как пишет The Economist.

Но условием было все же назначить 19-летнего тогда Хамзу кронпринцем. Уже в 2004 году действующий монарх нарушил обещание, передав титул своему сыну Хусейну.

Не было секретом, что королева Рания и экс-королева (сейчас Королева-мать) Нур – четвертая жена Хусейна – не очень любят друг друга. Как упомянуто выше, сына Нур, принца Хамзу, лишили права наследовать престол в пользу сына Рании.

Теперь его подозревают в подготовке восстания. По этому обвинению задержали уже 20 человек. Среди них нет военных, но есть несколько бывших политиков и – что особенно важно – племенных лидеров.

Эти люди, известные как Герак, в последнее время призывали к протестам из-за безработицы, усилившейся бедности и пандемии.

Показатели действительно впечатляют:

сокращение экономики на 5% в 2020;

рост безработицы на 25%

в отдаленных районах люди умирают без кислорода;

Племена в Иордании влиятельны, особенно в секторе безопасности и обороны. Иордания в последнее время потеряла миллиарды долларов из-за избежания уплаты налогов, коррумпированных таможенников и другого незаконного обогащения. Со времен восшествия на престол, Абдалла имел уже 13 премьер-министров. Конечно, иорданцы от такого уже устали.



Принц Хамза и его мать – королева Нур / Фото Prime Time Zone

Нур и Хамза – под домашним арестом. Король Абдалла пережил уже несколько подобных попыток свергнуть его с престола – безуспешных. Впрочем, каждый раз Абдалле приходилось идти на некоторые уступки и менять правительство. Наперекор желанию показать Иорданию как стабильного и умеренного игрока, критика короля в стране – уголовное преступление, многие привычные нам свободы там ограничены.

Собственно, сам принц Хамза так рассказал об этом в видеообращении: "Ситуация дошла до точки, когда никто не может говорить или высказывать свою точку зрения на что угодно. Не становясь при этом объектом издевательств, арестов, преследований и угроз". Это привело к "потере достоинства и жизни под постоянной угрозой".

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Хамзу очень любят за изобличение плохой экономической ситуации и роскошной жизни королевской семьи. Его считают близким к народу, религиозным и скромным, похожим на своего отца – покойного монарха Аль-Хусейна бин Талала I. Впрочем, из-за своего давнего маргинализированного статуса, он не считался серьезной угрозой, пишет Al-Jazeera.

Вечером, когда все произошло, к нему пришел глава объединенного комитета руководителей штабов Юсеф Ахмад аль-Хунейти и попросил "остановить действия, угрожающие стабильности и спокойствию Иордании" и запретил выходить из дома. Так как после таких "контактов" появляется "критика против короля". Его оставили без телефона, интернета и охраны.

Коррупция важнее 10 млн человек, которые живут здесь. Но я не несу ответственности за некомпетентность, которая царила здесь последние 15-20 лет и становится все сильнее,

– подчеркнул принц.

Точно не известно, действительно ли Хамза бин Хусейн был лидером мятежа (и чем был он вообще).

Как пишет в эксклюзивном материале издание Middle East Eye, от разговоров с лидерами племен военный и предостерегал принца. "Вы не сделали ничего плохого на этих встречах, но те люди – сделали". Бывший кронпринц сделал запись разговора с Аль-Хунейти и передал в СМИ через друзей.

На записи отчетливо слышно, что речь идет о племенных лидерах, которые критикуют монархию и даже наследного принца Хусейна бин Абдуллу. На что Хамза срывается на крик:

Как ты смеешь разговаривать со мной? Кто ты такой, чтобы передавать сообщения? Я сын [покойного короля] Хусейна! Вы уничтожили эту страну и распространили коррупцию, а теперь обвиняете в этом меня!

Что довольно странно, но также кивают на Саудовскую Аравию (которая первой поддержала Абдаллу). Мол, среди задержанных дальний родственник королей и экс-посланец в КСА Хасан бен Зайд и бывший руководитель двора Басем Ибрагим Авадалла. Но понятно ,что "монархия монархии глаз не выколет".

Ранее последний также руководил королевским судом и занимал другие должности в правительстве. А еще имел фирму в ОАЭ и в последние годы работал инвестиционным банкиром.

Между ними и Хамзой "нашли связь", заявили в МИД страны. Якобы Авадалла и принц поддерживали контакт всю субботу. Собеседник The Washington Post в спецслужбах Иордании назвал план "хорошо организованным", но неизвестно, насколько близким было его выполнение.

Неудобный принц

Гипотетический приход Хамзы к власти – плохие новости для США, потому что в отличие от отца и Абдаллы, он имеет отличные взгляды на региональную политику.

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Также выступает против "Соглашений Авраама" со странами арабского мира и примирения с Израилем. А это тоже "голос улицы" – простых иорданцев, которые недовольны тем, как идут дела.



Хамза мог поплатиться за критику политики короля Абдаллы / Фото Al Jazeera

То, как публично все происходило, необычно для Иордании, пишет NYT. Обычно, семейные вопросы решались за закрытыми дверями и на публику никогда не выносились. Хамза говорит, что повел бы государство более динамично и способствовал бы развитию.

Иорданские проблемы И на это есть основания: свирепствует эпидемия коронавируса, экономика в плохом состоянии, внутри страны – 600 тысяч беженцев из Сирии. Из-за проблем с COVID-19 собирались протестовать, но акции запретили. А ко всему прочему, запретили и Clubhouse – новую социальную сеть.

Последние встречи опального принца с лидерами племен несомненно были именно об этом. В 2020 году были арестованы сотни учителей, которые вышли на протест, требуя лучших условий. В видео Хамза сказал, что "эта страна загнана в угол из-за коррупции, непотизма и плохого руководства". Ситуация с провальным переворотом позволит королю Абдалле, несмотря ни на что, укрепить свои позиции у власти.

По данным издания Al-Jazeera, королевский дворец заставил принца Хамзу подписать письмо верности королю и его миссии. "Я отдаю себя в руки Его Величества короля", говорится в тексте документа королевского суда. Хамза обещает оставаться верным Конституции, помогать монарху и его преемнику.

Мы все должны стоять за королем в его усилиях защитить Иорданию, говорится в подписанном тексте. Дело было решено уладить внутри семьи из-за дяди короля, принца Хасана.