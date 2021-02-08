Президент США Джо Байден объявил, что его страна перестанет участвовать в войне в Йемене и не будет в этом поддерживать коалицию. Также Саудовская Аравия больше не получит американского оружия.

Президент США Джозеф Байден впервые выступил в Государственном департаменте Соединенных Штатов Америки, где сказал о важных вещах. Во-первых, что Америка больше не будет "прогибаться под Россию". Что работники теперь "будут иметь силу и их будут уважать" (Трамп отличался пренебрежением к карьерным дипломатам – 24). Но самое главное – что США прекращают продажу оружия Саудовской Аравии и активное участие в войне в Йемене.

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Государственный Департамент потихоньку приходит в себя под руководством секретаря Энтони Блинкена после нескольких лет хаоса, скандалов и уныния имени Рекса Тиллерсона и Майка Помпео. Но там до сих пор малолюдно из-за смены власти и пандемии. Энтони Блинкен работает на обезлюдевшем седьмом этаже, ожидая назначения или утверждения Сенатом своих заместителей.

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С Энтони Блинкеном, американская дипломатия встала на путь восстановления / Фото USA Today

Новый президент Байден, выступая в здании, отметил: "Штаты больше не будут безоговорочным союзником монархий Персидского залива". Следующая новость была более приятная: увеличение в 8 раз квоты беженцев, которые смогут прибыть в Новый Свет ежегодно. Теперь число составит 125 тысяч человек в год.

Война в Йемене Вытекая из арабской весны, этот конфликт продолжается с 2014 года. Тогда группировки хуситов захватили столицу Йемена Сану, заставив правительство бежать из страны. Они контролируют Северную, гористую часть Йемена. Тогда как правительственная армия и ее союзники – Южную. Другие территории занимают террористы и боевики. Саудовская Аравия и Эмираты начали авиаудары, а затем закупили вооружение на миллиарды долларов, чтобы победить. Но война до сих пор продолжается. Новое правительство Йемена едва не убили прямо в аэропорту города Аден

Во время правления Трампа эта цифра уменьшилась менее чем до 15 тысяч. После назначения нового главы Департамента внутренней безопасности Алехандро Майоркаса, изменения в миграционной политике уже начали происходить. Например, прямо во время выступления Байдена объявили об отмене депортационных рейсов в Камерун и Демократическую Республику Конго.

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"Америка вернулась, – подчеркнул Байден – Дипломатия снова в центре нашей внешней политики. Мы светим лампой свободы угнетенным людям. Мы предлагаем убежища тем, кто убегает от насилия или преследований".

Что касается Йемена, то лидер свободного мира был категоричен: эту войну надо закончить. Как следствие, 8 млн человек были перемещены, а 100 тысяч йеменцев погибли. Конфликт создал "гуманитарную и стратегическую катастрофу".

Почти два года назад Конгресс уже проголосовал за остановку участия Соединенных Штатов, поэтому это фактически отложенная во времени имплементация его решения. Не будут продавать боеприпасы с высокоточным управлением на 478 млн долларов, сообщает NYT.

Чтобы показать приверженность завершению конфликта, Америка прекращает поддержку наступательных операций в Йеменской войне, включая продажу соответствующих вооружений,

– объявил Джозеф Байден.

Новые времена для Персидского залива

Такая позиция вряд ли порадует одного из ключевых союзников США – Саудовскую Аравию, под чьим руководством война и ведется, на стороне президента в изгнании Абд-Раббу Мансура Хади. Впрочем, выиграть у неуступчивых сепаратистов и боевиков не удается (как не удавалось это и раньше – 24).

Джо Байден и Камала Харрис в Государственном департаменте США / Фото NBC News

Отдаление Вашингтона от Эр-Рияда ломает одну из ключевых политик Дональда Трампа, считавшего Саудов одними из главных союзников (из-за слишком агрессивного отношения к Ирану – 24). Майк Помпео даже использовал чрезвычайные полномочия, чтобы обойти Конгресс и обеспечить регион американским оружием. Хотя Сауди часто игнорировали советы и атаковали мирных жителей.

Госсекретарь Энтони Блинкен смело говорит, что вина – на Саудовской Аравии, хотя американские отпечатки там повсюду. США назначат дипломата Тима Ледеркинга на должность специального посланника в Йемен, чтобы оказать давление на саудовцев, эмиратцев и хуситов ради достижения мира.

Убийственная помощь Когда американский F-15 вылетает для того, чтобы сбросить американские бомбы на Йемен, его готовят американские механики. Секретные технологии проверяют американцы, потому что саудовцы не имеют права к ним прикасаться. Пилоты, скорее всего, обучены в ВВС США. В тылу, саудовцы сидели за гражданами США, которые оказывали разведку и технические советы (чтобы остановить убийства гражданских, в основном, хотя не всегда получалось – 24). Пентагон и Госдеп опровергали эту информацию, но бомбы попадали в мечети, похороны и свадьбы

Директор Национальной разведки Аврил Гейнс ранее подтвердила, что предоставит рассекреченную информацию об убийстве в Стамбуле журналиста, писателя и критика Эр-Рияда Джамала Хашогги. Как ожидается, там будут доказательства, которые укажут на причастность к ликвидации Мохаммеда бин Салмана, кронпринца Королевства.

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"Всю продажу оружия Саудам и ОАЭ, включая техобслуживание и материально-техническую составляющую, надо остановить. А также – давить на режимы прекращения огня и мирных переговоров", – сказал The Guardian Уильям Хартунг, директор по вопросам оружия и безопасности в Центре международной политики.

Кстати, Великобритания продолжает продавать наступательное оружие Эр-Рияду, так что мяч теперь на стороне Лондона. Там это делают, но очень медленно.

"Великобритания рискует попасть в еще большую изоляцию от ЕС и, возможно, США, – признает Анна Ставрианакис, профессор международных отношений из Университета Сассекса. – В стране, которая вкладывает много ресурсов в верховенство права, это опасная позиция для правительства". Впрочем, Британия шла своим путем, подписав соглашения по истребителям на 5,4 млрд фунтов стерлингов.

Хартунг добавил, что нужны и сопроводительные шаги: отменить признание хуситов международными террористами, увеличить гумпомощь Йемена. Блинкен уже заявил, что признание движения "Ансар Алла" (они же хуситы – 24) террористами будет пересмотрено срочно. Это было сделано в последние дни работы Трампа и Помпео.

Жестче отношение к России и Китаю

Что касается Москвы и Пекина, то у Байдена тоже нет иллюзий. Отношение будет более жестким чем до того. Трамп, как известно, обычно избегал критики Путина, по крайней мере публичной (хотя и повторял постоянно, что "никто не относится к Путину жестче чем я").

Первым актом взаимодействия между двумя государствами стало срочное продление последнего ядерного договора СНВ – 3 (сокращение наступательных вооружений-3). Трамп требовал внесения в него поправок, но Байден решил, что важнее избежать новой гонки вооружений. Поэтому СНВ-3 будет работать еще пять лет.

Потепления между Путиным и Байденом ждать явно не стоит / коллаж CNN

Но Байден дал понять Путину, что я сильно отличаюсь от своего предшественника. И времена, когда Соединенные Штаты прогибаются перед агрессивными действиями России вмешательством в выборы, кибератаками, отравлением своих граждан – закончились. "Мы без колебаний заставим Россию платить больше и будем защищать наши важные интересы".

Президент-демократ – первый, который решительно отказался от "перезагрузки" отношений с Россией за последние каденции. Да и времени сейчас уже не те, если правда – РФ действует гораздо более агрессивно и открыто. Президент США призвал Путина освободить только что осужденного оппозиционера Алексея Навального.

Останавливая еще одно скандальное решение эпохи Трампа, которое играло на руку РФ, Байден заморозил вывод 12 тысяч солдат армии США из Германии. Они должны были быть частично отправлены домой, частично – в Италию и Бельгию. Одно время эта идея вызвала возмущение в Брюсселе и Берлине.

Эксперты тогда говорили, что она вызвана негативным отношением к Меркель и шантажом НАТО. Якобы Трамп требовал платить больше за присутствие американских солдат (этот самый скандал до сих пор не решен в Южной Корее – 24).

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Что касается Китая, то Байден опирается на восстановление альянсов и союзов, которые так искусно уничтожал и ослаблял его предшественник. Только вместе, уверен он, можно будет "остановить амбиции Китая конкурировать с США".

Помощники признают, что администрация имеет дело с "мощным, технически усовершенствованным развивающимся Китаем". И именно он – угроза номер один, а не "упадочная и разрушительная Россия". Хотя последняя и представляет более глубокую и долгосрочную проблему. Впрочем, на Пекин пока тратится меньше времени, что значит одно – новая стратегия противодействия КНР создается по ходу работы и пока что ее нет.