Соединенные Штаты Америки имеют за цель возобновить сотрудничество с Советом ООН по правам человека. В июне 2018 года администрация 45 главы государства Дональда Трампа приняла решение выйти из правозащитного органа.

О возвращении госсекретарь Энтони Блинкен и высокопоставленный дипломат США в Женеве объявят в понедельник, 8 февраля.

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США вернутся в роли наблюдателя

По информации издания, для того, чтобы стать полноправным членом Совета ООН по правам люди, Штатам придется сначала примерить на себя роль наблюдателя.

Отмечается, что это решение может вызвать критику консерваторов и многих членов произраильского сообщества.

США вышли из Совета в 2018 году

В 2018 году США вышли из правозащитного органа, заявив, что одной из основных причин принятого решения является "хроническая предвзятость по отношению к Израилю".

Тогда постоянная представительница США при ООН Никки Хейли заявила, что Совет "слишком долго был защитником нарушителей прав человека".

Кроме этого, администрация Дональда Трампа критиковала орган за то, что Венесуэла, Китай и Куба являются его членами.

Какие еще решения Трампа отменил Байден: коротко

Джо Байден подписал указ о возвращении США в ВОЗ. Трамп убеждал, что именно эта организация допустила ошибки, из-за которых планетой распространяется коронавирус.

Новоизбранный глава Штатов вернул страну к Парижской хартии по климату (говорится о сокращении вредных выбросов в окружающую среду).

46 американский президент остановил строительство стены на границе с Мексикой. Его предшественник решил построить для уменьшения потока мигрантов.

Байден отменил введенные Трампом ограничения на въезд из ряда мусульманских стран.

Обратите внимание! В США 20 января состоялась инаугурация новоизбранного президента Джо Байдена. Политик принес присягу в Капитолии и произнес свою первую официальную речь. Больше – читайте по ссылке.