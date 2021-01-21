Джо Байден в первый день в должности подписал ряд важных решений. Говорится, в частности, о возвращении Америки во Всемирную организацию здравоохранения. Уже 21 января в заседании исполнительного комитета ВОЗ должен принимать участие американский эксперт.

Также президент США анонсировал возвращение страны в Парижскую хартию по климату. Это важно, что Америка запускает этот процесс. Ведь от таких решений Байдена выигрывают все. Об этом в эфире 24 канала рассказал директор Центра международных исследований Владимир Дубовик.

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По его словам, Америка совсем не справилась с тестом-испытанием коронавирусом. Кроме этого, в мире требуют активного участия мощной державы в коллективных мероприятиях по борьбе с COVID-19.

"Так же и относительно всемирных проблем улучшения ситуации с климатом. Это могут быть только многосторонние усилия, частью которых должна быть Америка", – отметил исследователь-американист.

Относительно мер, направленных на борьбу с коронавирусом, Байден подписал не только решение о возвращении в ВОЗ. Также глава Белого дома планирует:

продлить разрешение не выплачивать студенческие долги и аренду;

продлить запрет отбирать недвижимость за невыплату долгов.

Кроме этого, Байден направил в Конгресс новый план стимулирования экономики, по которому американцы получат до 2 тысяч долларов.

Изменения в проведении миграционной политики

Джозеф Байден подписал указ об остановке строительства стены на границе с Мексикой, которую Трамп решил построить для уменьшения потока мигрантов.

По мнению Владимира Дубовика, это свидетельствует об изменении жесткой миграционной политики США. Оппозиция во времена Трампа никогда не соглашалась с позицией республиканцев по этой проблематике.

Направлен законопроект в Конгресс, который предлагает новый подход к легализации нелегальных мигрантов. Потому что многие из них живут в Штатах уже много лет, они уже стали частью американской экономики,

– пояснил эксперт.

И добавил, именно поэтому есть понимание со стороны разных политических представителей, что этих людей нельзя вернуть на родину. Их следует каким-то образом оставить, но не как нелегалов. Поэтому Байден предлагает открыть путь к постепенной легализации. И впоследствии они смогут приобрести статус американских граждан.

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Владимир Дубовик отметил, что от Байдена будет еще много решений. В частности, и тех, которые касаются внешней политики. Впрочем, в начале президент США хочет решать вопросы именно внутреннего характера:

коронавирус;

состояние экономики;

проблемы с миграцией;

борьба с глобальным потеплением.