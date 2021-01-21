Как и прогнозировали, в первый день на посту президента Джо Байден отменил громкие решения своего предшественника Дональда Трампа. В первых подписанных документах говорится, в частности, об остановке строительства стены на границе с Мексикой, возвращении в ВОЗ и возвращении в Парижское климатическое соглашение.

Информация о первых указах Байдена появилась в ведущих иностранных СМИ. Об этом сообщает 24 канал.

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Какие первые указы подписал Байден:

О возвращении США в ВОЗ (Трамп убеждал, что именно эта организация допустила ошибки, из-за которых по планете распространяется коронавирус).

О возвращении США в Парижскую хартиюю по климату (говорится о сокращении вредных выбросов в окружающую среду).

Об остановке строительства стены на границе с Мексикой (ее Трамп решил построить для уменьшения потока мигрантов).

Об отмене введенных Трампом ограничений на въезд из ряда мусульманских стран.

Кроме того, среди планов Байдена:

введение обязательного ношения масок в федеральных учреждениях в течение следующих 100 дней;

введение должности координатора по вопросам реагирования на COVID-19;

восстановление директората здравоохранения и биозащиты в Совете нацбезопасности США;

указ, что будет защищать людей от выселения из домов, а также изъятия ипотечных кредитов и недвижимости в период следующих месяцев пандемии;

возвращение учета неграждан США в перепись населения.

В ближайшее время Байден планирует подписать 19 указов, 17 из них будут касаться решений Трампа . По словам 46-го президента США, некоторые из указов его предшественника "не соответствуют национальным интересам США".

Добавим, сразу после вступления в должность президента Байден обнародовал перечень первых своих инициатив:

контроль за ковидной ситуацией;

обеспечение экономической помощи;

решение проблемы с изменением климата;

продвижение расового равенства.

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