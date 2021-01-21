Отмена мексиканской стены и возвращение к ВОЗ: первые президентские указы Байдена
Как и прогнозировали, в первый день на посту президента Джо Байден отменил громкие решения своего предшественника Дональда Трампа. В первых подписанных документах говорится, в частности, об остановке строительства стены на границе с Мексикой, возвращении в ВОЗ и возвращении в Парижское климатическое соглашение.
Информация о первых указах Байдена появилась в ведущих иностранных СМИ. Об этом сообщает 24 канал.
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Какие первые указы подписал Байден:
- О возвращении США в ВОЗ (Трамп убеждал, что именно эта организация допустила ошибки, из-за которых по планете распространяется коронавирус).
- О возвращении США в Парижскую хартиюю по климату (говорится о сокращении вредных выбросов в окружающую среду).
- Об остановке строительства стены на границе с Мексикой (ее Трамп решил построить для уменьшения потока мигрантов).
- Об отмене введенных Трампом ограничений на въезд из ряда мусульманских стран.
Кроме того, среди планов Байдена:
- введение обязательного ношения масок в федеральных учреждениях в течение следующих 100 дней;
- введение должности координатора по вопросам реагирования на COVID-19;
- восстановление директората здравоохранения и биозащиты в Совете нацбезопасности США;
- указ, что будет защищать людей от выселения из домов, а также изъятия ипотечных кредитов и недвижимости в период следующих месяцев пандемии;
- возвращение учета неграждан США в перепись населения.
В ближайшее время Байден планирует подписать 19 указов, 17 из них будут касаться решений Трампа. По словам 46-го президента США, некоторые из указов его предшественника "не соответствуют национальным интересам США".
Добавим, сразу после вступления в должность президента Байден обнародовал перечень первых своих инициатив:
- контроль за ковидной ситуацией;
- обеспечение экономической помощи;
- решение проблемы с изменением климата;
- продвижение расового равенства.
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Инаугурация Джо Байдена состоялась 20 января: главное
- В Вашингтоне он принес присягу и официально приступил к исполнению обязанностей президента.
- Присягу также приняла вице-президент США Камала Харрис. Она стала первой женщиной и первой американкой африканского, ямайского и южноазиатского происхождения на этой должности.
- Перед этим Дональд Трамп завершил исполнять свои полномочия, попрощался с Белым домом и покинул Вашингтон до начала церемонии.
- После 45-й президент выступил с прощальным обращением и оставил Байдену письмо. Действующий хозяин Белого дома говорит, что Трамп написал ему "великодушное" письмо, но подробности не раскрыл.
- Выборы президента в США состоялись 3 ноября 2020 года. 7 января в Сенате официально утвердили их победителя – Джо Байдена. В гонке также участвовал и Трамп.
- Официальные результаты выборов должны были объявить 6 января. Однако сторонники Трампа ворвались в Капитолий и сорвали заседание Конгресса. В результате 5 человек погибли и многие получили ранения.
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