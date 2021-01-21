Як і прогнозували, у перший день на посаді президента Джо Байден скасував гучні рішення свого попередника Дональда Трампа. У перших підписаних документах мовиться, зокрема, про зупинку будівництва стіни на кордоні з Мексикою, повернення до ВООЗ і повернення до Паризької кліматичної угоди.

Інформація про перші укази Байдена з’явилася у провідних іноземних ЗМІ. Про це повідомляє 24 канал. До речі Байден призначив тимчасового очільника Пентагону: що про нього відомо Які перші укази підписав Байден: Про повернення США до ВООЗ (Трамп переконував, що саме ця організація припустилася помилок, через які планетою шириться коронавірус). Про повернення США до Паризької хартії з клімату (мовиться про скорочення шкідливих викидів у навколишнє середовище). Про зупинку будівництва стіни на кордоні з Мексикою (її Трамп вирішив збудувати задля зменшення потоку мігрантів). Про скасування запроваджених Трампом обмежень на в'їзд із низки мусульманських країн. Крім того, серед планів Байдена: запровадження обов'язкового носіння масок у федеральних установах протягом наступних 100 днів;

введення посади координатора з питань реагування на COVID-19;

відновлення директорату охорони здоров'я та біозахисту в Раді нацбезпеки США;

указ, який буде захищати людей від виселення з будинків, а також вилучення іпотечних кредитів і нерухомості в період наступних місяців пандемії;

повернення обліку негромадян США до перепису населення. Найближчим часом Байден планує підписати 19 указів, 17 із них стосуватимуться рішень Трампа. За словами 46-го президента США, деякі із указів його попередника "не відповідають національним інтересам США". Додамо, одразу після вступу на посаду президента Байден оприлюднив перелік перших своїх ініціатив: контроль за ковідною ситуацією; забезпечення економічної допомоги; вирішення проблеми зі зміною клімату; просування расової рівності. Зверніть увагу Усунути чорні плями попередніх років: президент Ірану закликав США повернутися до ядерної угоди Інавгурація Джо Байдена відбулася 20 січня: головне У Вашингтоні він склав присягу та офіційно почав виконувати обов’язки президента.

Присягу також склала віцепрезидентка США Камала Гарріс. Вона стала першою жінкою і першою американкою африканського, ямайського та південноазіатського походження на цій посаді.

Вона стала першою жінкою і першою американкою африканського, ямайського та південноазіатського походження на цій посаді. Перед цим Дональд Трамп завершив виконувати свої повноваження, попрощався з Білим домом і залишив Вашингтон до початку церемонії.

завершив виконувати свої повноваження, попрощався з Білим домом і залишив Вашингтон до початку церемонії. Опісля 45-й президент виступив із прощальним зверненням і залишив Байдену листа. Чинний господар Білого дому каже, що Трамп написав йому "великодушний" лист, але подробиці не розкрив.

Чинний господар Білого дому каже, що Трамп написав йому "великодушний" лист, але подробиці не розкрив. Вибори президента у США відбулись 3 листопада 2020 року. 7 січня у Сенаті офіційно затвердили їхнього переможця – Джо Байдена . У перегонах також брав участь і Трамп.

. У перегонах також брав участь і Трамп. Офіційні результати виборів мали оголосити 6 січня. Проте прихильники Трампа увірвались до Капітолію та зірвали засідання Конгресу. У результаті 5 людей загинули та багато зазнали поранень.