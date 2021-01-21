Скасування мексиканської стіни та повернення до ВООЗ: перші президентські укази Байдена
Як і прогнозували, у перший день на посаді президента Джо Байден скасував гучні рішення свого попередника Дональда Трампа. У перших підписаних документах мовиться, зокрема, про зупинку будівництва стіни на кордоні з Мексикою, повернення до ВООЗ і повернення до Паризької кліматичної угоди.
Інформація про перші укази Байдена з’явилася у провідних іноземних ЗМІ. Про це повідомляє 24 канал.
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Які перші укази підписав Байден:
- Про повернення США до ВООЗ (Трамп переконував, що саме ця організація припустилася помилок, через які планетою шириться коронавірус).
- Про повернення США до Паризької хартії з клімату (мовиться про скорочення шкідливих викидів у навколишнє середовище).
- Про зупинку будівництва стіни на кордоні з Мексикою (її Трамп вирішив збудувати задля зменшення потоку мігрантів).
- Про скасування запроваджених Трампом обмежень на в'їзд із низки мусульманських країн.
Крім того, серед планів Байдена:
- запровадження обов'язкового носіння масок у федеральних установах протягом наступних 100 днів;
- введення посади координатора з питань реагування на COVID-19;
- відновлення директорату охорони здоров'я та біозахисту в Раді нацбезпеки США;
- указ, який буде захищати людей від виселення з будинків, а також вилучення іпотечних кредитів і нерухомості в період наступних місяців пандемії;
- повернення обліку негромадян США до перепису населення.
Найближчим часом Байден планує підписати 19 указів, 17 із них стосуватимуться рішень Трампа. За словами 46-го президента США, деякі із указів його попередника "не відповідають національним інтересам США".
Додамо, одразу після вступу на посаду президента Байден оприлюднив перелік перших своїх ініціатив:
- контроль за ковідною ситуацією;
- забезпечення економічної допомоги;
- вирішення проблеми зі зміною клімату;
- просування расової рівності.
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Інавгурація Джо Байдена відбулася 20 січня: головне
- У Вашингтоні він склав присягу та офіційно почав виконувати обов’язки президента.
- Присягу також склала віцепрезидентка США Камала Гарріс. Вона стала першою жінкою і першою американкою африканського, ямайського та південноазіатського походження на цій посаді.
- Перед цим Дональд Трамп завершив виконувати свої повноваження, попрощався з Білим домом і залишив Вашингтон до початку церемонії.
- Опісля 45-й президент виступив із прощальним зверненням і залишив Байдену листа. Чинний господар Білого дому каже, що Трамп написав йому "великодушний" лист, але подробиці не розкрив.
- Вибори президента у США відбулись 3 листопада 2020 року. 7 січня у Сенаті офіційно затвердили їхнього переможця – Джо Байдена. У перегонах також брав участь і Трамп.
- Офіційні результати виборів мали оголосити 6 січня. Проте прихильники Трампа увірвались до Капітолію та зірвали засідання Конгресу. У результаті 5 людей загинули та багато зазнали поранень.
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