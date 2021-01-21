Тимчасово виконувати обов'язки голови Пентагону буде Девід Норквіст. Його призначив новоспечений господар Білого дому Джо Байден.

Призначення Норквіста: деталі

Про призначення Норквіста повідомив парламентський кореспондент Bloomberg Джош Вінгров. Він у своєму твіттері оприлюднив частковий список тимчасових керівників американських відомств, яких призначила адміністрація Байдена.

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Щодо Норквіста, то він керуватиме Пентагоном доти, поки Сенат не затвердить його наступника. Наразі кандидатом на цю посаду є Ллойд Остін.

Що відомо про Девіда Норквіста

Вперше до Пентагону потрапив ще за президенства Джоджа Буша.

А вже за Дональда Трампа став заступником міністра оборони – липень 2019 року.

На цій посаді він відповідав за повсякденні бізнес-операції Міністерства оборони, керував величезним бюджетом Пентагону та контролював зусилля з реформування практики закупівель і бухгалтерського обліку в армії.

Крім того, Норквіст тривалий час працював в уряді у сфері фінансів. Також був аналітиком бюджету армії, співробітником Комітету з асигнувань Палати представників і обіймав посаду в Міністерстві внутрішньої безпеки.

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