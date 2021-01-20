Кандидат обраного президента США Джозефа Байдена на посаду голови Пентагону Ллойд Остін назвав підтримку України "пріоритетом" на тлі її боротьби з російською агресією. Водночас він виступив за надання Києву летального озброєння.

Деталі заяви Остіна

Таку заяву кандидат на посаду очільника Пентагону зробив перед слуханням у Сенаті США. Про це повідомляє Укрінформ.

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Підтримка США у сфері безпеки з метою нарощування потенціалу українських сил має залишатися пріоритетом,

– наголосив Остін.

Імовірно майбутній голова американського оборонного відомства підкреслив, що "твердо підтримує проведення навчань, забезпечення обладнанням та консультативну підтримку, аби допомогти українським силам зберегти територіальну цілісність в умовах тривалої агресії Росії".

Також Остін зауважив, що виступає за надання летальної допомоги, "щоб забезпечити Україну озброєнням, необхідним для захисту". З цією метою він пообіцяв у разі затвердження на посаді продовжувати активно оцінювати потреби України в допомозі та за потреби вносити корективи.

І водночас акцентував на необхідності досягнення Україною "сталого прогресу у сфері управління та антикорупційних реформ".

Зверніть увагу! Раніше Джозеф Байден заявляв, що у разі перемоги на президентських виборах надасть Україні летальну зброю для захисту від російської агресії. Докладніше про це читайте тут.

Про взаємини з Росією

Коментуючи це питання, він підкреслив: основна мета має полягати в тому, "щоб стримувати Росію від дій проти життєво важливих інтересів США". Остін уточнив, що це має досягатися, зокрема, "шляхом захисту наших союзників від воєнної агресії та посилення можливостей наших партнерів".

Він також наголосив, що в разі затвердження твердо захищатиме інтереси та цінності США та водночас "залишатиме відчиненими двері для ширшої співпраці з Росією у сферах, які становлять взаємний інтерес".

До таких сфер Остін відніс:

контроль над стратегічними озброєннями,

боротьбу з тероризмом,

запобігання розповсюдженню зброї масового знищення,

припинення конфліктів у районах, де військові обох країн діють у безпосередній близькості один від одного.

Зауважимо! 19 січня Комітет з питань збройних сил Сенату США провів слухання з Остіном. Для затвердження його на посаді верхня палата американського Конгресу має провести спільне голосування.