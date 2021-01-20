Кандидат избранного президента США Джозефа Байдена на пост главы Пентагона Ллойд Остин назвал поддержку Украины "приоритетом" на фоне ее борьбы с российской агрессией. В то же время он выступил за предоставление Киеву летального оружия.

Детали заявления Остина

Такое заявление кандидат на пост главы Пентагона сделал перед слушанием в сенате США. Об этом сообщает Укринформ.

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Поддержка США в сфере безопасности с целью наращивания потенциала украинских сил должно оставаться приоритетом,

– отметил Остин.

Вероятно будущий глава американского оборонного ведомства подчеркнул, что "твердо поддерживает проведение учений, обеспечение оборудованием и консультативную поддержку, чтобы помочь украинским силам сохранить территориальную целостность в условиях длительной агрессии России".

Также Остин отметил, что выступает за предоставление летальной помощи, "чтобы обеспечить Украину вооружением, необходимым для защиты". С этой целью он пообещал в случае утверждения в должности продолжать активно оценивать потребности Украины в помощи и при необходимости вносить коррективы.

И при этом акцентировал на необходимости достижения Украиной "устойчивого прогресса в области управления и антикоррупционных реформ".

Обратите внимание! Ранее Джозеф Байден заявил, что в случае победы на президентских выборах предоставит Украине летальное оружие для защиты от российской агрессии. Подробнее об этом читайте здесь.

О взаимоотношениях с Россией

Комментируя этот вопрос, он подчеркнул: основная цель должна заключаться в том, "чтобы сдерживать Россию от действий против жизненно важных интересов США". Остин уточнил, что это должно достигаться, в частности, "путем защиты наших союзников от военной агрессии и усиление возможностей наших партнеров".

Он также отметил, что в случае утверждения твердо будет защищать интересы и ценности США и одновременно "оставлять открытыми двери для широкого сотрудничества с Россией в сферах, представляющих взаимный интерес".

К таким сферам Остин отнес:

контроль над стратегическими вооружениями,

борьбу с терроризмом,

предотвращение распространения оружия массового уничтожения,

прекращение конфликтов в районах, где военные обеих стран действуют в непосредственной близости друг от друга.

Заметим! 19 января Комитет по вооруженным силам Сената США провел слушания по Остину. Для утверждения его в должности верхняя палата американского Конгресса должна провести общее голосование.