Колишній віцепрезидент і чинний кандидат у президенти США Джо Байден заявив, що уразі перемоги на виборах надасть Україні летальну зброю для захисту від російської агресії. Політик також привітав відвагу та відданість України.

Заява Байдена щодо надання Україні летального озброєння

Така ініціатива американського політика міститься у вітанні з нагоди 29-ї річниці незалежності України. З’явилося воно на сторінці виборчої кампанії Байдена.

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Як президент я дам зрозуміти Кремлю, що він повинен припинити свою агресію та окупацію України. Адміністрація Байдена – Гарріс зробить все, аби Україна отримала необхідну економічну та військову підтримку, зокрема смертоносне озброєння,

– наголосив Байден.

Він зазначив, що приєднується до відзначення 29-ї річниці Незалежності, навіть "коли це свято є гірким нагадуванням про тяжке становище українців, які живуть під незаконною російською окупацією в Криму та на сході України".

Водночас політик заявив, що уразі перемоги закликатме Україну проводити важливі реформи, які є життєво необхідними для її успіху.

Також Байден працюватиме разом із урядом над відзначенням "Дня Незалежності України як мирної, єдиної, суверенної, демократичної та процвітаючої країни".

Цікавий момент

Адміністрацію президента Барака Обами, в якій Джо Байден вісім років був віцепрезидентом країни, республіканці критикують саме за відмову надати Україні смертоносну зброю.

А оборонне озброєння, зокрема протитанкові установки "Джавелін", Україна отримала вже від адміністрації чинного президента Дональда Трампа.

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