Кандидат у президенти США від демократів Джо Байден визначився зі своїм віцепрезидентом на виборах у 2020 році. Кандидатом на цей пост стала сенаторка від штату Каліфорнія Камала Гарріс.

Свого часу вона змагалася з Байденом за можливість представляти Демократичну партію на президентських виборах. Ба більше – навіть встигла звинуватити його у расизмі. Про обрання Байденом свого кандидата у віцепрезиденти пише BBC.

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Що відомо про Камалу Гарріс

Вона народилася в Окленді, що у штаті Каліфорнія, в сім’ї іммігрантів. Її мати має індійське коріння, а батько родом з Ямайки.

Їй 55 років і вона – перша в історії США темношкіра жінка, що отримала місце в тандемі кандидатів "президент – віцепрезидент" .

. Вищу освіту Гарріс здобула в Говардському університеті. Після чотирьох років там вона вступила до Каліфорнійського університету в Гастінгсі на юридичний факультет.

У 2003 році вона стала окружною прокуроркою Сан-Франциско, а згодом і генпрокурором штату Каліфорнія. Тоді вона теж стала першою темношкірою жінкою на цій посаді.

Генпрокурором Каліфорнії Гарріс пробула майже два повні терміни та здобула позитивну репутацію в Демократичній партії.

Далі успішно пройшла до Сенату у 2017 році.

Як на вибір Байдена відреагували у Трампа

Там назвали кандидата від демократів "пустою мушлею, яка заповненою лише програмою лівих радикалів".

Там також пригадали, як Гарріс назвала Джо Байдена расистом і попросила вибачення, якого так і не отримала.

Окрім того, у штабі Трампа припустили, що Камала Гарріс "відмовиться від власної моралі та поховає себе, як прокурора, аби заспокоїти екстремістів, що виступають проти поліції і контролюють Демократичну партію".

Пригадали там і невдалу спробу Гарріс балотуватися на пост президента США.

Зверніть увагу! Прізвище кандидата на пост віцепрезидента була головною інтригою в таборі Демократичної партії.

Слова Гарріс про расизм в бік Байдена

Розмова між Байденом і Гарріс мала місце на дебатах демократів у червні. Тоді сенаторка не назвала його расистом, але висловила своє невдоволення його попередніми тезами.

"Я не вірю, що ви расист, але мені було боляче чути, як Ви говорили про репутацію двох сенаторів США і сказали, що вони побудували власну кар’єру завдяки своїй расі", – емоційно сказала тоді вона.

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