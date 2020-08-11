У перший тиждень листопада, 3 числа, відбудуться 59 президентські вибори США. Про майбутніх кандидатів та історію американських виборів – читайте в нашому матеріалі.

3 листопада 2020 року відбудуться вибори в Сполучених Штатах. Кандидатами від Республіканської партії на посаду президента виступає Дональд Трамп, а від Демократичної партії – Джо Байден. Про те, як будуть відбуватись вибори та рейтинги – читайте в матеріалі 24 каналу.

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Що відомо про вибори президента США 2020

Як будуть проходити вибори

Кандидати на посаду президента висуваються з різних політичних партій США. У Сполучених Штатах розповсюджена практика праймеріз, тобто спочатку партії всередині обирають єдиного кандидата, аби однопартійці не відбирали голоси на виборах.

Згодом громадяни США, які цього року мають право на голосування, оберуть президентських виборників. Вони ж зі свого боку вже оберуть нового президента та віцепрезидента Сполучених Штатів у колегії виборників.



Голосування відбудеться через пошту / Фото Tiffany Tertipes / Unsplash

Через пандемію коронавірусу в США та в світі, голосування буде відбуватись, зокрема, поштою. Ця практика для США не нова, таким чином обирали президента ще з часів громадянської війни. Тому вже 80% громадян зможуть проголосувати за допомогою пошти.

З'їзд Республіканської та Демократичної партії

Під час з'їзду партій США, який традиційно відбувається наприкінці серпня, будуть оголошені прізвища кандидатів на посаду президента та віцепрезидента від партій.

Майбутні кандидати та їх рейтинг

Кандидатом від республіканців на посаду президента стане чинний президент США Дональд Трамп, а кандидат на крісло віцепрезидента – Майк Пенс.



Дональд Трамп буде від республіканців / Фото itc.ua

Щодо демократів, то їх представлятиме ексвіцепрезидент Джозеф Байден.



Від демократів – Джозеф Байден / Фото Getty Images

Додамо, що у 2016 році Трамп отримав 306 голосів колегії при необхідних 270 та став 45 президентом США.

Рейтинги

За останніми даними опитувань, рейтинг Джозефа Байдена становить 50%, у той час, коли Дональд Трамп має 36% підтримки.

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Чому Трамп хотів перенести вибори

Чинний президент США Дональд Трамп 30 липня запропонував перенести вибори. Він пов'язав необхідність перенесення виборів з пандемією та ризиком масових фальсифікацій результатів через голосування поштою. Втім науково підтверджених доказів цьому наразі немає. Згодом Трамп публічно відмовився від власної ідеї з перенесенням виборів.

Тому вибори США відбудуться за планом у перший вівторок листопада – 3 числа 2020 року.