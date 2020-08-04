Дональд Трамп хоче отримати вакцину від COVID-19 до президентських виборів у США 3 листопада 2020 року. Для цього, припускають американські ЗМІ, глава Білого дому натисне на розробників.

Трамп хоче приборкати коронавірус до виборів

Ще навесні у Міністерстві охорони здоров'я США планували, що широкий доступ до вакцини з'явиться вже у жовтні 2020 року. Про це пише The New York Times.

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Терміни дедлайну особливо добре перетинаються з бажаннями президента Трампа приборкати вірус перед виборами в листопаді,

– інформує видання.

Розробники за побажаннями глави Білого дому не встигають, отож наголошують, що отримати вакцину можна щонайближче наприкінці року.



Проте, припускають журналісти, Трамп може натиснути на Управління по санітарному нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA). Таким чином, президент може добитись бодай обмеженого дозволу на випуск вакцини до листопада.

Зверніть увагу! Нещодавно Трамп повідомив, що США можуть забезпечити вакциною від COVID-19 й інші країни. Наразі Вашингтон заявив про готовність виготовити 100 мільйонів доз вакцини – для внутрішніх потреб. Ще 500 мільйонів доз американці планують експортувати.