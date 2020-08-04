Дональд Трамп хочет получить вакцину от COVID-19 до президентских выборов в США 3 ноября 2020 года. Для этого, предполагают американские СМИ, глава Белого дома планирует надавить на разработчиков.

Трамп хочет обуздать коронавирус до выборов

Еще весной в Министерстве здравоохранения США планировали, что широкий доступ к вакцине появится уже в октябре 2020 года. Об этом пишет The New York Times.

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Сроки дедлайна особенно хорошо пересекаются с желаниями президента Трампа обуздать вирус перед выборами в ноябре,

– информирует издание.

Разработчики за желанием главы Белого дома не успевают, поэтому подчеркивают, что получить вакцину можно не ранее конца года.

Однако, предполагают журналисты, Трамп может нажать на Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA). Таким образом президент может добиться хотя бы ограниченного разрешения на выпуск вакцины до ноября.

Обратите внимание! Недавно Трамп сообщил, что США могут обеспечить вакциной от COVID-19 и другие страны. Сейчас Вашингтон заявил о готовности изготовить 100 миллионов доз вакцины – для внутренних нужд. Еще 500 миллионов доз американцы планируют экспортировать.