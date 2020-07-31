На виборах у США цього року вперше можна буде проголосувати українською мовою. Таку можливість отримали виборці в окрузі Кук у штаті Іллінойс.

Відповідне рішення схвалили в адміністрації округу, куди входить Чикаго та його передмістя. Про це повідомляє "Голос Америки".

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Як у США можна буде проголосувати українською

Українська мова буде доступною на виборах усіх рівнів: як президентських, так і місцевих і до Конгресу.

Мова буде в бюлетенях, на електронних табло на станціях голосування. Також буде можливість прослухати аудіо для людей, які не зможуть прочитати.

Окрім того, розмістять таблички з вказівними знаками на виборчих дільницях – вхід, вихід, куди йти. Тобто весь процес виборів буде перекладено на українську мову.

Перекладом займатимуться сертифіковані фірми, після чого українські активісти його ще раз перевірять на відповідність.

Окрім української, виборчий процес також зроблять доступним 12 різними мовами, серед них польською та російською. Політики в США зацікавлені в цьому, адже це дає їм доступ до тих людей, які не володіють вільно англійською, і не розбираються у виборчому процесі.

І це насправді історичне рішення і велике досягнення для всієї української громади,

– заявила захисниця української мови в окрузі Кук Міла Лугова.

На її думку, якщо весь процес перекласти на українську, включаючи програми кандидатів, якщо пояснити, хто обирається, які функції буде ця людина виконувати, то люди обиратимуть вдумливіше і свідоміше. Відтак будуть більше зацікавлені у виборах.

"Адже коли ти розумієш, що для тебе зробили крок назустріч і перейшли на твою рідну мову, це викликає і подяку, й інтерес до цього процесу", – вважає Міла Лугова.

Зверніть увагу! Округ Кук в штаті Іллінойс – перший у США, який додав українську мову до виборчого процесу. В Чикаго проживає понад 46 тисяч українців.

Чи відбудуться вибори президента США цього року

Дональд Трамп 30 липня запропонував відкласти президентські вибори в США, що заплановані на листопад цього року. Він пов'язав необхідність перенесення виборів з пандемією коронавірусу та ризиком масових фальсифікацій в разі їх проведення у поштовій формі.

Згодом Трамп публічно відмовився від власної ідеї з перенесенням виборів.

Водночас він підтвердив, що його й надалі непокоять можливі проблеми із системою голосування поштою, яку було обрано альтернативним варіантом для волевиявлення в умовах пандемії.

Згідно з останніми опитуваннями, попри ризики фальсифікацій американці готові голосувати поштою під час президентських виборів.

Округ Кук з містом Чикаго на карті США: