Історичне рішення: українською мовою вперше можна буде проголосувати на виборах у США
На виборах у США цього року вперше можна буде проголосувати українською мовою. Таку можливість отримали виборці в окрузі Кук у штаті Іллінойс.
Відповідне рішення схвалили в адміністрації округу, куди входить Чикаго та його передмістя. Про це повідомляє "Голос Америки".
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Як у США можна буде проголосувати українською
- Українська мова буде доступною на виборах усіх рівнів: як президентських, так і місцевих і до Конгресу.
- Мова буде в бюлетенях, на електронних табло на станціях голосування. Також буде можливість прослухати аудіо для людей, які не зможуть прочитати.
- Окрім того, розмістять таблички з вказівними знаками на виборчих дільницях – вхід, вихід, куди йти. Тобто весь процес виборів буде перекладено на українську мову.
- Перекладом займатимуться сертифіковані фірми, після чого українські активісти його ще раз перевірять на відповідність.
- Окрім української, виборчий процес також зроблять доступним 12 різними мовами, серед них польською та російською. Політики в США зацікавлені в цьому, адже це дає їм доступ до тих людей, які не володіють вільно англійською, і не розбираються у виборчому процесі.
І це насправді історичне рішення і велике досягнення для всієї української громади,
– заявила захисниця української мови в окрузі Кук Міла Лугова.
На її думку, якщо весь процес перекласти на українську, включаючи програми кандидатів, якщо пояснити, хто обирається, які функції буде ця людина виконувати, то люди обиратимуть вдумливіше і свідоміше. Відтак будуть більше зацікавлені у виборах.
"Адже коли ти розумієш, що для тебе зробили крок назустріч і перейшли на твою рідну мову, це викликає і подяку, й інтерес до цього процесу", – вважає Міла Лугова.
Чи відбудуться вибори президента США цього року
- Дональд Трамп 30 липня запропонував відкласти президентські вибори в США, що заплановані на листопад цього року. Він пов'язав необхідність перенесення виборів з пандемією коронавірусу та ризиком масових фальсифікацій в разі їх проведення у поштовій формі.
- Згодом Трамп публічно відмовився від власної ідеї з перенесенням виборів.
- Водночас він підтвердив, що його й надалі непокоять можливі проблеми із системою голосування поштою, яку було обрано альтернативним варіантом для волевиявлення в умовах пандемії.
- Згідно з останніми опитуваннями, попри ризики фальсифікацій американці готові голосувати поштою під час президентських виборів.
Округ Кук з містом Чикаго на карті США: