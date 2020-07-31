На выборах в США в этом году впервые можно будет проголосовать на украинском языке. Такую возможность получили избиратели в округе Кук в штате Иллинойс.

Соответствующее решение одобрили в администрации округа, куда входит Чикаго и его пригороды. Об этом сообщает "Голос Америки".

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Как в США можно будет проголосовать на украинском

Украинский язык будет доступен на выборах всех уровней: как президентских, так и местных и Конгресса.

Он будет в бюллетенях, на электронных табло на станциях голосования. Также будет возможность прослушать аудио для людей, которые не смогут прочитать.

Кроме того, разместят таблички с указательными знаками на избирательных участках – вход, выход, куда идти. То есть весь процесс выборов будет переведен на украинский язык.

Переводом будут заниматься сертифицированные фирмы, после чего украинские активисты его еще раз проверят на соответствие.

Кроме украинского, избирательный процесс также сделают доступным на 12 языках, среди них на польском и русском. Политики в США заинтересованы в этом, ведь это дает им доступ к тем людям, которые не владеют свободно английским, и не разбираются в избирательном процессе.

И это на самом деле историческое решение и большое достижение для всей украинской общины,

– заявила защитница украинского языка в округе Кук Мила Лугова.

По ее мнению, если весь процесс перевести на украинский, включая программы кандидатов, если объяснить, кто избирается, какие функции будет этот человек выполнять, то люди будут выбирать более вдумчиво и сознательно. Поэтому будут больше заинтересованы в выборах.

"Ведь когда ты понимаешь, что для тебя сделали шаг навстречу и перешли на твой родной язык, это вызывает и восхищение, и интерес к этому процессу", – считает Мила Лугова.

Обратите внимание! Округ Кук в штате Иллинойс – первый в США, который добавил украинский язык в избирательный процесс. В Чикаго проживает более 46 тысяч украинцев.

Состоятся ли выборы президента США в этом году

Дональд Трамп 30 июля предложил отложить президентские выборы в США, запланированные на ноябрь этого года. Он связал необходимость переноса выборов с пандемией коронавируса и риском массовых фальсификаций в случае их проведения в почтовой форме.

Впоследствии Трамп публично отказался от собственной идеи с переносом выборов.

В то же время он подтвердил, что его и в дальнейшем беспокоят возможные проблемы с системой голосования по почте, которое было выбрано альтернативным вариантом для волеизъявления в условиях пандемии.

Согласно последним опросам, несмотря на риски фальсификаций американцы готовы голосовать по почте во время президентских выборов.

Округ Кук с городом Чикаго на карте США: