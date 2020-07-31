Несмотря на риски фальсификаций, американцы готовы голосовать по почте во время предстоящих президентских выборов. Обращение к такому методу возможно из-за пандемии коронавируса в мире и ее рисков.

На такой альтернативный метод голосования согласны 70% граждан США. Об этом свидетельствуют данные опроса Harvard CAPS-Harris Poll, передает The Hill. К теме Выборы президента США: Трамп передумал переносить голосование Из опрошенных 88% являются демократами, 71% поддерживает независимых кандидатов, а половина – республиканцев. О чем еще говорят данные опроса: О том, что 78% опрошенных заявили, что как минимум несколько обеспокоены возможностью фальсификации результатов голосования. В то же время 33% сказали, что они чрезвычайно обеспокоены, а 22% избирателей совсем не переживают.

Кроме того, 80% респондентов заявили, что выступают против сбора избирательных бюллетеней, тогда как 60% полагают, что избирательные бюллетени будут направляться людям, которые умерли или переехали, хотя на выборах приняли меры для того, чтобы не было возможности заполнить или вернуть бюллетени. Справка: В опросе приняли участие почти 2000 американцев, зарегистрированных избирателями. Опрос проводился с 21 по 23 июля. Что известно об инициативе о переносе выборов в США Дональд Трамп 30 июля сначала предложил отложить президентские выборы в США, которые запланированы на ноябрь этого года.

Он связал необходимость переноса выборов с пандемией коронавируса и риском массовых фальсификаций в случае их проведения в почтовом форме.

Впоследствии Трамп публично отказался от собственной идеи с переносом выборов.

В то же время он подтвердил, что его и в дальнейшем беспокоят возможные проблемы с системой голосования по почте, которая была выбрана альтернативным вариантом для волеизъявления в условиях пандемии.