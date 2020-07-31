Попри ризики фальсифікацій американці готові голосувати поштою під час майбутніх президентських виборів. Звернення до такого методу можливе через пандемію коронавірусу у світі та її ризики.

На такий альтернативний метод голосування згодні 70% громадян США. Про це свідчать дані опитування Harvard CAPS-Harris Poll, передає The Hill. До теми Вибори президента США: Трамп передумав переносити голосування З опитаних 88% є демократами, 71% підтримує незалежних кандидатів, а половина – республіканців. Про що ще свідчать дані опитування: Про те, що 78% опитаних заявили, що як мінімум трохи стурбовані можливістю фальсифікації результатів голосування. Водночас 33% сказали, що вони надзвичайно стурбовані, а 22% виборців зовсім не переймаються.

Окрім того, 80% респондентів заявили, що виступають проти збирання виборчих бюлетенів, тоді як 60% думають, що виборчі бюлетені надсилатимуться людям, які померли чи переїхали, хоча на виборах вжили заходів для того, щоб не було можливості заповнити чи повернути бюлетені. Довідка: В опитуванні взяли участь майже 2 тисячі американців, зареєстрованих виборцями. Опитування проводили з 21 по 23 липня. Що відомо про ініціативу щодо перенесення виборів у США Дональд Трамп 30 липня спершу запропонував відкласти президентські вибори в США, що заплановані на листопад цього року.

Він пов'язав необхідність перенесення виборів з пандемією коронавірусу та ризиком масових фальсифікацій в разі їх проведення у поштовій формі.

Згодом Трамп публічно відмовився від власної ідеї з перенесенням виборів.

Водночас він підтвердив, що його й надалі непокоять можливі проблеми із системою голосування поштою, яку було обрано альтернативним варіантом для волевиявлення в умовах пандемії.