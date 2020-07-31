Президент США Дональд Трамп публічно відмовився від ідеї перенести президентські вибори в країні. Раніше він висував таку ініціативу через епідемію коронавірусу.

Нова заява Трампа щодо перенесення виборів

Про це Трамп заявив під час брифінгу в Білому домі, повідомляє Укрінформ.

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Я не хочу переносити, я хочу провести ці вибори,

– наголосив чинний американський президент.

Водночас він зауважив, що його непокоять можливі проблеми із системою голосування поштою, яку було обрано альтернативним варіантом для волевиявлення в умовах пандемії.

"Я не хочу чекати три місяці, а потім з'ясувати, що бюлетені загубились, а вибори визнано недійсними", – сказав чинний очільник Білого дому,

Трамп додав, що це йому підказує здоровий глузд.

"Розумні люди це знають. Дурні люди можуть цього не знати", – підкреслив він.

Згодом Трамп пояснив, за його даними, напередодні виборів американцям поштою розіслали "сотні мільйонів" виборчих бюлетенів, тоді як у 2016 році у виборах взяли участь усього 140 мільйонів громадян США.

Також він припустив, що результати можуть залишатися невідомими впродовж місяців чи років через судові процеси. Водночас жодних доказів на підтримку своїх тверджень очільник країни не надав.

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Головне про вибори президента США – 2020

Вибори президента у США мають відбутися 3 листопада 2020 року. Основним конкурентом Трампа є демократ та ексвіцепрезидент США часів Барака Обами – Джо Байден.

Голосування поштою в США розглядали як один зі способів забезпечити вибори в умовах епідемії коронавірусу. До прикладу, в Каліфорнії, Юті, Колорадо, Ореґоні, Вашингтоні та на Гаваях планують автоматично розіслати всім зареєстрованим виборцям бюлетені для голосування. Їх виборці мають заповнити і потім або особисто принести на дільниці, або переслати назад поштою.

Трамп неодноразово заявляв, що через голосування поштою вибори можна сфальсифікувати. Втім науково підтверджених доказів цьому наразі немає.

Президентські вибори у США мають стати 59-ми за ліком в історії країни.