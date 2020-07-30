Президент США Дональд Трамп запропонував відкласти президентські вибори в США, які мають відбутися в листопаді цього року. На його думку, на результати можуть вплинути фальсифікації під час голосування поштою.

Трамп пов'язав необхідність перенесення виборів з пандемією коронавірусу. Про це він написав у своєму твітері.

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Чому Трамп раптом захотів перенести вибори

За його словами, це потрібно, щоб виборці змогли проголосувати "безпечно і за правилами".

Водночас він вважає, що анонсоване раніше голосування поштою може спричинити масові фальсифікації.

Якщо введуть загальне голосування поштою, то в 2020 році відбудуться найбільш неточні та фальсифіковані вибори в історії. Для США це буде величезним соромом. Відтермінуймо вибори,

– наголосив президент США.

Чи може Трамп одноосібно перенести вибори

Генеральний прокурор США Вільям Барр, відповідаючи на питання про те, чи може президент ухвалити таке рішення самостійно, на засіданні Палати представників 28 липня сказав, що "не вивчав це питання".

Водночас історик та аналітик Майкл Бешлосс в коментарі CNBC зазначив, що Трамп не має повноважень в односторонньому порядку переносити голосування, згідно зі законом, прийнятим ще у 1845 році.

Дати федеральних виборів (тобто таких, що відбуваються на всій території США) затверджує Конгрес. Конституція США не має положень, які передбачають можливість перенесення строків інавгурації президента.

У нинішній ситуації, якщо Колегія виборців, яка закріплює результати президентських виборів, не проголосує під час призначеної дати, термін Трампа юридично вважатиметься завершеним 20 січня 2021 року.

Зверніть увагу! Основний конкурент Трампа – демократ Джо Байден може перемогти його з імовірністю 91%. Можливий результат виборів глави Білого дому раніше змоделювало видання The Economist.

Що відомо про вибори президента США

Вибори президента у США мають відбутися 3 листопада 2020 року. Основним конкурентом Трампа є демократ та ексвіцепрезидент США часів Барака Обами – Джо Байден.

Голосування поштою в США розглядали як один зі способів забезпечити вибори в умовах епідемії коронавірусу. До прикладу, в Каліфорнії, Юті, Колорадо, Ореґоні, Вашингтоні та на Гаваях планують автоматично розіслати всім зареєстрованим виборцям бюлетені для голосування. Їх виборці мають заповнити і потім або особисто принести на дільниці, або переслати назад поштою.

Трамп неодноразово заявляв, що через голосування поштою вибори можна сфальсифікувати. Втім науково підтверджених доказів цьому наразі немає.

Рейтинг Байдена та Трампа станом на липень 2020

За колишнього віцепрезидента та кандидата від демократів Джо Байдена готові проголосувати 55% виборців.

За чинного президента та кандидата від республіканців Дональда Трампа – 40%.

Такі дані липневого опитування, проведеного на замовлення ABC News та Washington Post.

Раніше видання The Economist змоделювало вибори президента США. Згідно з даними видання Байден може перемогти Трамп з імовірністю 91%.

Президентські вибори у США мають стати 59-ми за ліком в історії країни.