Вибори у США 2020: Трамп проти Байдена – оновлені рейтинги та останні новини
У квітні, за пів року до президентських виборів у США, соціологічні опитування показували перевагу Джо Байдена над Дональдом Трампом у 6 – 10 відсотків. У липні, коли до виборів вже лише трохи більша за три місяці, Байден відірвався ще дужче – на 15 відсотків.
Рейтинг Байдена та Трампа станом на липень 2020
Рейтинги головних кандидатів у президенти США станом на середину липня 2020 року
- За колишнього віцепрезидента та кандидата від демократів Джо Байдена готові проголосувати 55% виборців.
- За чинного президента та кандидата від республіканців Дональда Трампа – 40%.
Такі дані липневого опитування, проведеного на замовлення ABC News та Washington Post. Опитували американців телефоном у період з 12 до 15 липня англійською та іспанською мовами. Опитали 1006 людей, похибка – до 4%.
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Для порівняння – попередні зрізи рейтингів кандидатів
- У березні 2020 року розрив між кандидатами був 2 – 4% на користь Байдена.
- У квітні Байден був попереду на 6 – 10%.
- А вже у кінці травня та в червні – не менше ніж на 10%.
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