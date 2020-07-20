У квітні, за пів року до президентських виборів у США, соціологічні опитування показували перевагу Джо Байдена над Дональдом Трампом у 6 – 10 відсотків. У липні, коли до виборів вже лише трохи більша за три місяці, Байден відірвався ще дужче – на 15 відсотків.

Рейтинг Байдена та Трампа станом на липень 2020

Рейтинги головних кандидатів у президенти США станом на середину липня 2020 року

За колишнього віцепрезидента та кандидата від демократів Джо Байдена готові проголосувати 55% виборців.

готові проголосувати виборців. За чинного президента та кандидата від республіканців Дональда Трампа – 40%.

Такі дані липневого опитування, проведеного на замовлення ABC News та Washington Post. Опитували американців телефоном у період з 12 до 15 липня англійською та іспанською мовами. Опитали 1006 людей, похибка – до 4%.

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Для порівняння – попередні зрізи рейтингів кандидатів

У березні 2020 року розрив між кандидатами був 2 – 4% на користь Байдена.

У квітні Байден був попереду на 6 – 10%.

А вже у кінці травня та в червні – не менше ніж на 10%.

На що цікаво звернути увагу, спостерігаючи за кампанією у США Найвищий рейтинг Байдена фіксували ще у жовтні 2019 року – тоді мовилося про 56%, а у Трампа було 39%. Тобто, до липня 2020 року суперники повернулися до статусу кво перед початком передвиборчої кампанії, а головне – перед початком пандемії COVID-19, яка суттєво вдарила по ситуації у Штатах в усіх аспектах.

а головне – перед початком пандемії COVID-19, яка суттєво вдарила по ситуації у Штатах в усіх аспектах. Дональд Трамп, попри будь-які рейтинги та новини, продовжує впевнено стверджувати, що є надзвичайно популярним та з легкістю чи й розгромом переможе усіх опонентів на виборах. А особливо Байдена, який "не здатен керувати країною".

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Президентські вибори у США відбудуться 3 листопада 2020 року й будуть 59-ми за ліком в історії країни.