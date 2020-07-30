Боится фальсификаций: Трамп предложил перенести президентские выборы в США
Президент США Дональд Трамп предложил отложить президентские выборы в США, которые должны состояться в ноябре этого года. По его мнению, на результаты могут повлиять фальсификации во время голосования по почте.
Трамп связал необходимость переноса выборов с пандемией коронавируса. Об этом он написал в своем твиттере.
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Почему Трамп вдруг захотел перенести выборы
По его словам, это нужно, чтобы избиратели смогли проголосовать "безопасно и по правилам".
В то же время он считает, что анонсированное ранее голосование по почте может вызвать массовые фальсификации.
Если будет введенно общее голосование по почте, то в 2020 году состоятся самые не точные и фальсифицированные выборы в истории. Для США это будет огромным позором. Отсрочим выборы,
– подчеркнул президент США.
Может ли Трамп единолично перенести выборы
- Генеральный прокурор США Уильям Барр, отвечая на вопрос о том, может ли президент принять такое решение самостоятельно, на заседании Палаты представителей 28 июля сказал, что "не изучал этот вопрос".
- В то же время историк и аналитик Майкл Бешлосс в комментарии CNBC отметил, что Трамп не имеет полномочий в одностороннем порядке переносить голосования, согласно закону, принятому еще в 1845 году.
- Дату федеральных выборов (то есть, происходящих на всей территории США) утверждает Конгресс. Конституция США не содержит положений, предусматривающих возможность переноса сроков инаугурации президента.
- В нынешней ситуации, если Коллегия выборщиков, которая закрепляет результаты президентских выборов, не проголосует во время назначенной даты, срок Трампа юридически будет считаться завершенным 20 января 2021.
Что известно о выборах президента США
- Выборы президента в США должны состояться 3 ноября 2020. Основной конкурент Трампа – демократ и ексвицепрезидент США времен Барака Обамы – Джо Байден.
- Голосование по почте в США рассматривали как один из способов обеспечить выборы в условиях эпидемии коронавируса. К примеру, в Калифорнии, Юте, Колорадо, Орегон, Вашингтоне и на Гавайях планируют автоматически разослать всем зарегистрированным избирателям бюллетени для голосования. Их избиратели должны заполнить и потом либо лично принести на участки, или переслать обратно по почте.
- Трамп неоднократно заявлял, что из-за голосования по почте выборы можно сфальсифицировать. Впрочем научно подтвержденных доказательств этому пока нет.
Рейтинг Байдена и Трампа по состоянию на июль 2020
- За бывшего вице-президента и кандидата от демократов Джо Байдена готовы проголосовать 55% избирателей.
- За действующего президента и кандидата от республиканцев Дональда Трампа – 40%.
- Такие данные июльского опроса, проведенного по заказу ABC News и Washington Post.
- Ранее издание The Economist смоделировали выборы президента США. Согласно данным издания Байден может победить Трамп с вероятностью 91%.