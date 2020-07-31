Президент США Дональд Трамп публично отказался от идеи перенести президентские выборы в стране. Ранее он выдвигал такую инициативу из-за эпидемии коронавируса.

Новое заявление Трампа о переносе выборов

Об этом Трамп заявил во время брифинга в Белом доме, сообщает Укринформ .

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Я не хочу переносить, я хочу провести эти выборы,

– отметил действующий американский президент.

В то же время он подчеркнул, что его беспокоят возможные проблемы с системой голосования по почте, которая была выбрана альтернативным вариантом для волеизъявления в условиях пандемии.

"Я не хочу ждать три месяца, а потом выяснить, что бюллетени потерялись, а выборы признаны недействительными ", – сказал действующий глава Белого дома,

Трамп добавил, что это ему подсказывает здравый смысл.

"Умные люди это знают. Глупые люди могут этого не знать", – подчеркнул он.

Позже Трамп объяснил, по его данным, накануне выборов американцам почте разослали "сотни миллионов" избирательных бюллетеней , тогда как в 2016 году в выборах приняли участие всего 140 миллионов граждан США.

Также он предположил, что результаты могут оставаться неизвестными в течение нескольки месяцев или лет из-за судебных процессов. В то же время никаких доказательств в поддержку своих утверждений глава страны не предоставил.

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Главное о выборах президента США – 2020

Выборы президента в США должны состояться 3 ноября 2020. Основной конкурент Трампа – демократ и ексвицепрезидент США времен Барака Обамы – Джо Байден.

Голосование по почте в США рассматривали как один из способов обеспечить выборы в условиях эпидемии коронавируса. К примеру, в Калифорнии, Юте, Колорадо, Орегон, Вашингтоне и на Гавайях планируют автоматически разослать всем зарегистрированным избирателям бюллетени для голосования. Их избиратели должны заполнить и потом либо лично принести на участки, или переслать обратно по почте.

Трамп неоднократно заявлял, что из-за голосования по почте выборы можно сфальсифицировать. Впрочем научно подтвержденных доказательств этому пока нет.

Президентские выборы в США должны стать 59-ми по счету в истории страны.