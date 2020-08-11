В первую неделю ноября, 3 числа, состоятся 59 президентские выборы США. О будущих кандидатах и истории американских выборов – читайте в нашем материале.

3 ноября 2020 года состоятся выборы в Соединенных Штатах. Кандидатами от Республиканской партии на пост президента выступает Дональд Трамп, а от Демократической партии Джо Байден. О том, как будут проходить выборы и о рейтингах – читайте в материале 24 канала.

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Что известно о выборах президента США 2020

Как будут проходить выборы

Кандидаты на пост президента выдвигаются из разных политических партий США. В Соединенных Штатах распространена практика праймериз, то есть сначала внутри партии выбирают единого кандидата, чтобы однопартийцы не отбирали голоса на выборах.

Впоследствии граждане США, которые в этом году имеют право на голосование, изберут президентских выборщиков. Они же со своей стороны уже изберут нового президента и вице-президента Соединенных Штатов в коллегии выборщиков.



Голосование состоится по почте / Фото Tiffany Tertipes / Unsplash

Из-за пандемии коронавируса в США и в мире, голосование будет проходить, в частности, по почте. Эта практика для США не нова, таким образом избирали президента еще со времен гражданской войны. Поэтому уже 80% граждан смогут проголосовать по почте.

Съезд Республиканской и Демократической партий

Во время съезда партий США, который традиционно проходит в конце августа, будут объявлены фамилии кандидатов на пост президента и вице-президента от партий.

Будущие кандидаты и их рейтинг

Кандидатом от республиканцев на пост президента станет действующий президент США Дональд Трамп, а кандидатои на кресло вице-президента – Майк Пенс.



Дональд Трамп будет от республиканцев / Фото itc.ua

Что касается демократов, то их будет представлять экс-вице-президент Джозеф Байден.



От демократов Джозеф Байден / Фото Getty Images

Добавим, что в 2016 году Трамп получил 306 голосов при необходимых 270 и стал 45 президентом США.

Рейтинги

По последним данным опросов, рейтинг Джозефа Байдена составляет 50%, в то время, когда Дональд Трамп имеет 36% поддержки.

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Почему Трамп хотел перенести выборы

Действующий президент США Дональд Трамп 30 июля предложил перенести выборы. Он связал необходимость переноса выборов с пандемией и риском массовых фальсификаций результатов голосования по почте. Впрочем научно подтвержденных доказательств этому пока нет. Впоследствии Трамп публично отказался от собственной идеи с переносом выборов.

Поэтому выборы в США состоятся по плану в первый вторник ноября – 3 числа 2020 года.