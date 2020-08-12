Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден определился со своим вице-президентом на выборах в 2020 году. Кандидатом на этот пост стала сенатор от штата Калифорния Камала Харрис.

В свое время она боролась с Байденом за возможность представлять Демократическую партию на президентских выборах. Более того – даже успела обвинить его в расизме. Об избрании Байденом своего кандидата в вице-президенты пишет BBC .

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Что известно о Камале Харрис

Она родилась в Окленде, штат Калифорния, в семье иммигрантов. Ее мать имеет индийские корни, а отец родом из Ямайки.

Ей 55 лет и она – первая в истории США темнокожая женщина, получившая место в тандеме кандидатов "президент – вице-президент" .

Высшее образование Харрис получила в Говардском университете. После четырех лет обучения там она поступила в Калифорнийский университет в Гастингсе на юридический факультет.

В 2003 году она стала окружным прокурором Сан-Франциско, а затем и генпрокурором штата Калифорния. Тогда она тоже стала первой темнокожей женщиной на этом посту.

Генпрокурором Калифорнии Харрис пробыла почти два полных сроки и получила положительную репутацию в Демократической партии.

Далее успешно прошла в Сенат в 2017 году.

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Там из-за этого назвали кандидата в президенты от демократов "пустой раковиной, которая заполнена только программой левых радикалов".

Там также вспомнили, как Харрис назвала Джо Байдена расистом и попросила прощения, которого, так и не получила.

Кроме того, в штабе Трампа предположили, что Камала Харрис "откажется от собственной морали и похоронит себя, как прокурора, чтобы успокоить экстремистов, выступающих против полиции и контролирующих Демократическую партию".

Вспомнили там и неудачную попытку Харрис баллотироваться на пост президента США.

Обратите внимание! Фамилия кандидата на пост вице-президента была главной интригой в лагере Демократической партии.

Слова Харрис о расизме в сторону Байдена

Разговор между Байденом и Харрис имел место на дебатах демократов в июне. Тогда сенатор не назвала его расистом, но выразила свое недовольство его предыдущими тезисами.

"Я не верю, что вы расист, но мне было больно слышать, как Вы говорили о репутации двух сенаторов США и сказали, что они построили собственную карьеру благодаря своей расе", – эмоционально сказала она тогда.

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