Байден выбрал Камалу Харрис кандидатом в вице-президенты: что о ней известно
Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден определился со своим вице-президентом на выборах в 2020 году. Кандидатом на этот пост стала сенатор от штата Калифорния Камала Харрис.
В свое время она боролась с Байденом за возможность представлять Демократическую партию на президентских выборах. Более того – даже успела обвинить его в расизме. Об избрании Байденом своего кандидата в вице-президенты пишет BBC.
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Что известно о Камале Харрис
- Она родилась в Окленде, штат Калифорния, в семье иммигрантов. Ее мать имеет индийские корни, а отец родом из Ямайки.
- Ей 55 лет и она – первая в истории США темнокожая женщина, получившая место в тандеме кандидатов "президент – вице-президент".
- Высшее образование Харрис получила в Говардском университете. После четырех лет обучения там она поступила в Калифорнийский университет в Гастингсе на юридический факультет.
- В 2003 году она стала окружным прокурором Сан-Франциско, а затем и генпрокурором штата Калифорния. Тогда она тоже стала первой темнокожей женщиной на этом посту.
- Генпрокурором Калифорнии Харрис пробыла почти два полных сроки и получила положительную репутацию в Демократической партии.
- Далее успешно прошла в Сенат в 2017 году.
На выбор Байдена отреагировали у Трампа
- Там из-за этого назвали кандидата в президенты от демократов "пустой раковиной, которая заполнена только программой левых радикалов".
- Там также вспомнили, как Харрис назвала Джо Байдена расистом и попросила прощения, которого, так и не получила.
- Кроме того, в штабе Трампа предположили, что Камала Харрис "откажется от собственной морали и похоронит себя, как прокурора, чтобы успокоить экстремистов, выступающих против полиции и контролирующих Демократическую партию".
- Вспомнили там и неудачную попытку Харрис баллотироваться на пост президента США.
Слова Харрис о расизме в сторону Байдена
Разговор между Байденом и Харрис имел место на дебатах демократов в июне. Тогда сенатор не назвала его расистом, но выразила свое недовольство его предыдущими тезисами.
"Я не верю, что вы расист, но мне было больно слышать, как Вы говорили о репутации двух сенаторов США и сказали, что они построили собственную карьеру благодаря своей расе", – эмоционально сказала она тогда.
Что известно о выборах президента США
- Выборы президента в США должны состояться 3 ноября 2020. Основным конкурентом Трампа на них есть демократ и бывший вице-президент США времен Барака Обамы – Джо Байден.
- Голосование по почте в США рассматривали как один из способов обеспечить выборы в условиях эпидемии коронавируса. К примеру, в Калифорнии, Юте, Колорадо, Орегоне, Вашингтоне и на Гавайях планируют автоматически разослать всем зарегистрированным избирателям бюллетени для голосования. Их избиратели должны заполнить и потом либо лично принести на участок, либо переслать обратно по почте.
- Трамп неоднократно заявлял, что из-за голосования по почте выборы можно будет сфальсифицировать. Впрочем, научно подтвержденных доказательств этому пока нет.
- Он также предположил, что выборы в США можно перенести, но после шквала критики, добавил, что и не планировал этого делать.
- Согласно данным опроса, проведенного по заказу ABC News и Washington Post в июле, за бывшего вице-президента и кандидата от демократов Джо Байдена готовы проголосовать 55% избирателей.
- В свою очередь, за действующего президента и кандидата от республиканцев Дональда Трампа – 40%.