Республіканська партія Сполучених Штатів Америки на з’їзді 24 серпня обрала кандидата в президенти країни. За результатами формального голосування, найбільшу підтримку отримав чинний президент Дональд Трамп.

Республіканці обрали Трампа кандидатом в президенти США

З'їзд американської Республіканської партії транслювало видання The Washington Post. Захід відбувся здебільшого у віртуальному форматі. А саме голосування було формальним, оскільки Трамп переміг всі республіканські праймеріз за відсутності конкуренції.

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У підсумку Трамп отримав необхідні для висування 1276 голосів делегатів республіканського з'їзду. Щоправда, частина делегатів усе ж не підтримала кандидатуру чинного президента. Журналісти це пояснюють тим, що вони – не задоволені його політикою.

Крім того, Республіканська партія обрала кандидата у віцепрезиденти США. У разі перемоги Трампа на виборах, ним стане Майк Пенс, який сьогодні перебуває на тій же посаді.

Пенс, зі свого боку, зауважив що вибір на майбутніх президентських виборах в країні є, як ніколи, високим, а ставки – як ніколи очевидними.

Додамо, що передвиборчі обіцянки республіканців полягають, зокрема, у регулюванні права на зброю, зниженні податків. Сам Трамп цього разу пообіцяв "створити 10 мільйонів нових робочих місць за 10 місяців".

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