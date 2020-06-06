Колишній віцепрезидент США Джозеф Байден став кандидатом на пост американського президента від Демократичної партії. Його підтримали 1995 делегатів.

Байден отримав 1995 голосів із 1991 необхідного, повідомляє Associated Press.

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Для мене було честю змагатися з однією з найталановитіших груп кандидатів, яких коли-небудь висувала Демократична партія,

– сказав Байден.

Кандидат наголосив, що на ці вибори "ми збираємося об'єднаною партією".

Зауважимо, що інший кандидат Берні Сандерс отримав 1042 голоси. Раніше він заявляв, що відмовляється від участі в президентських перегонах,

Таким чином Джозеф Байден є єдиним кандидатом від Демократичної партії.

Що відомо про вибори президента у США: коротко