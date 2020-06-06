Джо Байден офіційно став кандидатом у президенти США
Колишній віцепрезидент США Джозеф Байден став кандидатом на пост американського президента від Демократичної партії. Його підтримали 1995 делегатів.
Байден отримав 1995 голосів із 1991 необхідного, повідомляє Associated Press.
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Для мене було честю змагатися з однією з найталановитіших груп кандидатів, яких коли-небудь висувала Демократична партія,
– сказав Байден.
Кандидат наголосив, що на ці вибори "ми збираємося об'єднаною партією".
Зауважимо, що інший кандидат Берні Сандерс отримав 1042 голоси. Раніше він заявляв, що відмовляється від участі в президентських перегонах,
Таким чином Джозеф Байден є єдиним кандидатом від Демократичної партії.
Що відомо про вибори президента у США: коротко
- Вибори президента США заплановані на 3 листопада 2020 року.
- Це будуть 59 президентські вибори у Сполучених Штатах.
- Через спалах коронавірусу кандидати відмовились від класичної кампанії: скасовано мітинги та зустрічі з виборцями.
- Кандидатом від республіканців майже гарантовано стане чинний президент США Дональд Трамп, а демократів представлятиме ексвіцепрезидент Джозеф Байден.
- Колишній президент США Барак Обама підтримав кандидатуру Джозефа Байдена.
- Відповідно до останніх рейтингів, Джо Байден вже на 10% відірвався від чинного президента Дональда Трампа.