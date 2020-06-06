Бывший вице-президент США Джозеф Байден стал кандидатом на пост американского президента от Демократической партии. Его поддержали 1995 делегатов.

Таким образом Байден получил 1995 голосов из 1991 необходимого, сообщает Associated Press.

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Для меня было честью соревноваться с одной из самых талантливых групп кандидатов, которых когда-либо выдвигала Демократическая партия,

– сказал Байден.

Кандидат подчеркнул, что на эти выборы "мы собираемся объединенной партией".

Отметим, что другой кандидат Берни Сандерс получил 1042 голоса. Ранее он заявлял, что отказывается от участия в президентской гонке,

Таким образом Джозеф Байден является единственным кандидатом от Демократической партии.

Что известно о выборах президента в США: кратко