Джо Байден официально стал кандидатом в президенты США
Бывший вице-президент США Джозеф Байден стал кандидатом на пост американского президента от Демократической партии. Его поддержали 1995 делегатов.
Таким образом Байден получил 1995 голосов из 1991 необходимого, сообщает Associated Press.
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Для меня было честью соревноваться с одной из самых талантливых групп кандидатов, которых когда-либо выдвигала Демократическая партия,
– сказал Байден.
Кандидат подчеркнул, что на эти выборы "мы собираемся объединенной партией".
Отметим, что другой кандидат Берни Сандерс получил 1042 голоса. Ранее он заявлял, что отказывается от участия в президентской гонке,
Таким образом Джозеф Байден является единственным кандидатом от Демократической партии.
Что известно о выборах президента в США: кратко
- Выборы президента США запланированы на 3 ноября 2020 года.
- Это будут 59 президентские выборы в Соединенных Штатах.
- Из-за вспышки коронавируса кандидаты отказались от классической кампании: отменены митинги и встречи с избирателями.
- Кандидатом от республиканцев почти гарантированно станет действующий президент США Дональд Трамп, а демократов будет представлять экс-вице-президент Джозеф Байден.
- Бывший президент США Барак Обама поддержал кандидатуру Джозефа Байдена.
- Согласно последних рейтингов, Джо Байден уже на 10% оторвался от действующего президента Дональда Трампа.