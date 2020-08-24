Державний секретар США Майк Помпео від імені Вашингтона привітав Україну з Днем Незалежності. Політик зазначив, що Сполучені Штати підтримують вільну та демократичну Україну.

США дотримуються попередньої позиції щодо агресії Росії

Текст привітання державного секретаря опублікувало на своїй сторінці посольство США в Україні.

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Ми залишаємось повністю відданими дипломатичним зусиллям із припинення агресії Росії на Сході України. Як ми заявляли в Кримській декларації, США відкидають спробу Росії анексувати Крим та зобов’язуються дотримуватися цієї політичної позиції, допоки Росія не поверне Україні повний контроль над всією українською територією,

– заявив Помпео.

Також Помпео наголосив на важливості ключових реформ в Україні, які позитивно вплинуть на економічне зростання, а також гарантуватимуть безпеку та верховенство права. У Вашингтоні сподіваються на подальшу співпрацю з керівництвом та громадянами України.

Україну привітала низка світових лідерів

Зазначимо, що 24 серпня Україна відзначає День Незалежності. З 29-тою річницею Україну привітала низка світових лідерів. Серед них – Папа Франциск, президент Франції Еммануель Макрон, королева Великої Британії Єлизавета ІІ, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр та багато інших.