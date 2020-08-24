Миру, сили й мужності: світові лідери привітали Україну з Днем Незалежності
До 29-ї річниці незалежності, яку відзначає Україна 24 серпня 2020 року, привітання надіслали низка глав держав, урядів, а також і духовних світових лідерів. Серед них Папа Римський Франциск, королева Великої Британії Єлизавета та президент США Трамп.
Трамп згадав про сміливість України у протистоянні Росії
Президент США Дональд Трамп у привітанні нагадав про виклики, яким протистоїть Україна – передусім мовиться про російську агресію та COVID-19. Про це розповіли на офіційному сайті президента України.
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Цей День Незалежності є важливим святкуванням, адже Україна сміливо продовжує протистояти російській агресії. Я аплодую вашим зусиллям щодо мирного припинення конфлікту, ініційованого Росією на Сході України,
– написав Трамп.
Американський лідер вкотре запевнив у цілковитій підтримці з боку США суверенітету й територіальної цілісності України.
Макрон побажав процвітання й миру
Президент Франції Еммануель Макрон у привітанні побажав українському народові процвітання й миру. Відзначив він і рішучість української влади у прогресі щодо врегулювання ситуації на Донбасі.
Рішуча позиція (Зеленського – 24 канал) відкрила шлях до проведення саміту в Парижі у грудні торік та дозволила провести низку звільнень полонених, а з часом і запровадити режим припинення вогню,
– наголосив Макрон.
І запевнив, що Франція, як і Німеччина, й надалі залишатиметься поруч з Україною у відстоюванні суверенітету в межах міжнародно визнаних кордонів.
У Німеччині українцям побажали сили й мужності
Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр привітав українців із Днем Незалежності такими словами: "У День Незалежності України я хочу наголосити, що Крим залишається частиною України".
Штайнмаєр побажав українцям "великої сили й мужності, щоб підтримувати один одного, здійснити необхідні кроки у реформах і подолати наслідки пандемії COVID-19".
Папа Франциск запевнив Україну у молитві та близькості
У цей час, коли ви святкуєте День Незалежності країни в умовах епідемічної кризи, я запевняю вас у моїй молитві та близькості, щоб у дусі єднання, солідарності та діалогу ви розбудовували стабільну та єдину державу,
– написав Папа Римський у привітанні.
І побажав кожному українцеві миру, добробуту, безпеки, братерства, та благословення Господнього.
До привітань України з Днем Незалежності долучилися:
- Президентка Швейцарії Симонетта Соммаруга,
- Королева Великої Британії Єлизавета ІІ,
- Президент Польщі Анджей Дуда,
- Президент Угорщини Янош Адер,
- Президентка Словаччини Зузана Чапутова,
- Король Саудівської Аравії Салман бін Абдул-Азіз Аль Сауд,
- Президент Італії Серджо Маттарелла,
- Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв,
- Президент Таджикистану Емомалі Рахмон,
- Президент Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі,
- Президент Перу Мартін Віскарра Корнехо та багато інших світових лідерів.
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Я дуже щасливий, що Україна так високо на порядку денному на міжнародній арені. Впевнений, Україні є чим здивувати світ. І ми зробимо все, аби Україну знали як квітучу країну щасливих людей,
– зазначив у відповідь на привітання Президент України Володимир Зеленський.