До 29-ї річниці незалежності, яку відзначає Україна 24 серпня 2020 року, привітання надіслали низка глав держав, урядів, а також і духовних світових лідерів. Серед них Папа Римський Франциск, королева Великої Британії Єлизавета та президент США Трамп.

Трамп згадав про сміливість України у протистоянні Росії

Президент США Дональд Трамп у привітанні нагадав про виклики, яким протистоїть Україна – передусім мовиться про російську агресію та COVID-19. Про це розповіли на офіційному сайті президента України.

До слова У небі над окупованим Донбасом запустили український прапор: відео

Цей День Незалежності є важливим святкуванням, адже Україна сміливо продовжує протистояти російській агресії. Я аплодую вашим зусиллям щодо мирного припинення конфлікту, ініційованого Росією на Сході України,

– написав Трамп.

Американський лідер вкотре запевнив у цілковитій підтримці з боку США суверенітету й територіальної цілісності України.

Макрон побажав процвітання й миру

Президент Франції Еммануель Макрон у привітанні побажав українському народові процвітання й миру. Відзначив він і рішучість української влади у прогресі щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Рішуча позиція (Зеленського – 24 канал) відкрила шлях до проведення саміту в Парижі у грудні торік та дозволила провести низку звільнень полонених, а з часом і запровадити режим припинення вогню,

– наголосив Макрон.

І запевнив, що Франція, як і Німеччина, й надалі залишатиметься поруч з Україною у відстоюванні суверенітету в межах міжнародно визнаних кордонів.

У Німеччині українцям побажали сили й мужності

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр привітав українців із Днем Незалежності такими словами: "У День Незалежності України я хочу наголосити, що Крим залишається частиною України".

Штайнмаєр побажав українцям "великої сили й мужності, щоб підтримувати один одного, здійснити необхідні кроки у реформах і подолати наслідки пандемії COVID-19".

Папа Франциск запевнив Україну у молитві та близькості

У цей час, коли ви святкуєте День Незалежності країни в умовах епідемічної кризи, я запевняю вас у моїй молитві та близькості, щоб у дусі єднання, солідарності та діалогу ви розбудовували стабільну та єдину державу,

– написав Папа Римський у привітанні.

І побажав кожному українцеві миру, добробуту, безпеки, братерства, та благословення Господнього.

До привітань України з Днем Незалежності долучилися:

Президентка Швейцарії Симонетта Соммаруга,

Королева Великої Британії Єлизавета ІІ,

Президент Польщі Анджей Дуда,

Президент Угорщини Янош Адер,

Президентка Словаччини Зузана Чапутова,

Король Саудівської Аравії Салман бін Абдул-Азіз Аль Сауд,

Президент Італії Серджо Маттарелла,

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв,

Президент Таджикистану Емомалі Рахмон,

Президент Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі,

Президент Перу Мартін Віскарра Корнехо та багато інших світових лідерів.

Зверніть увагу Як відзначити День Незалежності 2020: програми святкувань у найбільших містах України

Я дуже щасливий, що Україна так високо на порядку денному на міжнародній арені. Впевнений, Україні є чим здивувати світ. І ми зробимо все, аби Україну знали як квітучу країну щасливих людей,

– зазначив у відповідь на привітання Президент України Володимир Зеленський.