Активісти з Бахмута запустили в небо на надувних кулях український державний стяг. Запустили його з КПВВ "Майорськ" у Донецькій області спеціально до Дня Державного Прапора України.

Перед запуском прапора учасники акції нагадали історію боротьби України за незалежність й історію самого жовто-блакитного стяга, повідомляє "Вільне радіо".

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Люди, які проживають на тимчасово окупованих територіях, мають знати, що вони є невід'ємною частиною Української держави. Ми ж завжди чекаємо їх повернення в велику українську сім'ю,

– наголосили активісти.

Прапор запускали в небо на надувних кульках під вигуки патріотичних гасел і гімн України, який лунав просто перед початком польоту державного прапора.

Що цікаво, серед українських прапорів, які з собою принесли учасники акції, був і національний прапор Білорусі. Схоже, це висловлення підтримки білоруському народу, який нині переживає непрості часи.

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