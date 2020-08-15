Над анексованим Кримом замайорів величезний український прапор
Активісти 15 серпня влаштували патріотичну акцію, запустивши у небо 25-метровий український стяг. Синьо-жовтий прапор запустили біля пункту пропуску "Чонгар".
За прогнозами колишнього політв'язня Володимира Балуха, стяг має облетіти всю територію Криму. Про це він написав у фейсбуці.
Важливо Про Крим і Донбас з Росією треба говорити окремо, – Кулеба
Балух додав, що сьогодні ідеальний день для запуску прапора у небо, адже цьому неабияк сприяє погода.
Чому сьогодні? Все дуже просто. У нас 23 числа День державного прапора України й саме напередодні хотілося запустити цей стяг. А сьогодні вітер наш, небо чисте, видно буде здалеку. Наші люди на окупованій території чекають від нас світлого посилу,
– сказав Балух.
Очікується, що у чистому небі український прапор буде добре видно, а вітер віднесе його вглиб території Криму.
Актуально Росія над прірвою: чим можуть обернутись протести в Білорусі для Криму?
Насамкінець Балух підкреслив, що це був поклик для кримчан, які з різних причин були вимушені покинути територію окупованого півострова.
Анексія Криму: все, що потрібно знати
- 2014 року в окупованому Росією Криму та місті Севастополь, в обхід українського законодавства, відбувся так званий референдум щодо статусу Криму.
- Згідно з російськими даними, 96,77% жителів Криму підтримало приєднання півострова до Росії, у Севастополі за приєднання до Росії проголосували 95,6% містян.
- Результати неконституційного референдуму були грубо сфальсифіковані, а вже через два дні, 18 березня 2014 року, в Кремлі відбулось підписання так званого Договору про прийняття Республіки Крим до складу Російської Федерації.
- Більшість країн-членів ООН та інші міжнародні організації визнали інсценований окупантами фальсифікований кримський референдум нелегітимним.