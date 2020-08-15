Активісти 15 серпня влаштували патріотичну акцію, запустивши у небо 25-метровий український стяг. Синьо-жовтий прапор запустили біля пункту пропуску "Чонгар".

За прогнозами колишнього політв'язня Володимира Балуха, стяг має облетіти всю територію Криму. Про це він написав у фейсбуці.

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Балух додав, що сьогодні ідеальний день для запуску прапора у небо, адже цьому неабияк сприяє погода.

Чому сьогодні? Все дуже просто. У нас 23 числа День державного прапора України й саме напередодні хотілося запустити цей стяг. А сьогодні вітер наш, небо чисте, видно буде здалеку. Наші люди на окупованій території чекають від нас світлого посилу,

– сказав Балух.

Очікується, що у чистому небі український прапор буде добре видно, а вітер віднесе його вглиб території Криму.

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Насамкінець Балух підкреслив, що це був поклик для кримчан, які з різних причин були вимушені покинути територію окупованого півострова.

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