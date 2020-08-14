Дмитро Кулеба вважає, що до питань деокупації українського Криму і Донбасу треба підходити по-різному. Також глава МЗС поділився деталями щодо розробки стратегії звільнення окупованого півострова.

Об'єднувати питання окупованих Криму і Донбасу в одну площину, аби разом говорити з Росією, міжнародними партнерами та ОБСЄ, не варто. Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі "Українського радіо".

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Якщо ми хочемо ускладнити питання деокупації Криму і питання деокупації Донбасу, тоді це треба об'єднувати, а якщо ми хочемо рухатися в обох напрямах, то щодо кожного трека ми маємо рухатися окремо,

– каже Кулеба.

За словами міністра, шкода, що у 2014 році для питання Криму не створили формат схожий на "нормандський".

"Нам зараз доводиться це надолужувати, шукати. Це набагато складніше зробити, але ми саме працюємо над створенням цього формату. У мене на столі лежить лист МЗС до президента України, в якому ми пропонуємо президенту розглянути формат міжнародної платформи щодо Криму, який ми розробили в Міністерстві закордонних справ", – зазначив Кулеба.

Як розробляють стратегію щодо деокупації Криму

Глава МЗС зазначив, що стратегія щодо Криму – це комплексний підхід. МЗС відповідає за міжнародний блок, але деокупація – це дуже складний процес, який безпосередньо пов'язаний із внутрішньою політикою.

Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3213803

Наразі міністерство взаємодіє з віцепрем'єр-міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексієм Рєзніковим. Також МЗС веде переговори з представництвом президента в Криму.

Коли буде створено план комплексу дій, його передадуть в РНБО для узгодження.

Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3213803