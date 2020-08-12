Глава української делегації в Тристоронньої контактній групі Леонід Кравчук пропонує відмовитися від використання поняття "особливий статус" для Донбасу.

Перший президент України розповів про своє бачення з цього питання в ефірі телеканалу "Дом".

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Чому Кравчук проти цього поняття

Замість "особливого статусу", на його думку, краще використовувати поняття "особливий режим управління". Він вважає, що поняття "Особливий режим адміністративного управління" більше відповідає реформі місцевого самоврядування і вже схваленим законам.

За словами Кравчука, внесення "особливого статусу" в Конституцію України, як цього вимагає Росія, неможливо.

Ми не знайдемо 300 голосів, які б проголосували за цю позицію. Парламент не може механічно проголосувати,

– вважає Кравчук.

Глава української делегації впевнений, що потрібно шукати таку позицію, яка б відповідала інтересам сторін, але не ставила б Україну в становище, коли вона не виконує мінські угоди.

Позиція Кравчука щодо Донбасу

Він заявив, що згоден на компроміси, які приведуть до миру і повернуть Донбас під суверенітет України.

Водночас озвучив низку червоних ліній: питання кордону, суверенітету, втрати незалежності, територіальної цілісності.

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