Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук предлагает отказаться от использования понятия "особый статус" для Донбасса.

Первый президент Украины рассказал о своем видении по этому вопросу в эфире телеканала "Дом".

К теме Алексей Резников пояснил украинское восприятие "особого статуса" для Донбасса

Почему Кравчук против этого понятия

Вместо "особого статуса", по его мнению, лучше использовать понятие "особый режим управления". Он считает, что понятие "Особый режим административного управления" больше соответствует реформе местного самоуправления и уже принятым законам.

По словам Кравчука, внесения "особого статуса" в Конституцию Украины, как этого требует Россия, невозможно.

Мы не найдем 300 голосов, которые бы проголосовали за эту позицию. Парламент не может механически проголосовать,

– считает Кравчук.

Глава украинской делегации уверен, что нужно искать такую позицию, которая бы отвечала интересам сторон, но не ставила бы Украину в положение, когда она не выполняет минские соглашения.

Позиция Кравчука по Донбассу

Он заявил, что согласен на компромиссы, которые приведут к миру и вернут Донбасс под суверенитет Украины.

В то же время озвучил ряд красных линий: вопросы границы, суверенитета, потери независимости, территориальной целостности.

Важно Украина будет принимать те законы, которые считает нужными, – Кулеба резко ответил РФ

Россия хочет от Украины изменений в законодательстве относительно статуса Донбасса