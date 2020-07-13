Дмитрий Кулеба резко ответил на требования РФ изменить законодательство для Донбасса. Глава украинского МИД подчеркнул, что Украина является независимым государством и будет принимать те законы, которые считает нужными.

Кулеба отметил, что ни одна страна не будет указывать, каким должен быть закон Украины. Об этом он сказал в интервью изданию "Сегодня".

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Он в очередной раз подчеркнул, что Украина не рассматривает вариант изменить Конституцию для закрепления правового статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Если Россию не устраивает положение какого-то закона или законопроекта Украине, то это проблема России, а не Украины. Ни одна страна не будет нам указывать, каким должен быть закон. У нас не бюро удовлетворения "хотелок" каких-либо стран,

– заявил глава МИД.

Как отметил Кулеба, Украина уважает свои международные обязательства и всегда коррелирует законодательство с международными обязательствами. Однако "хотелок" России это не касается.

Глава МИД отметил, что Украина рассчитывает на то, что РФ займет конструктивную, ответственную позицию по минским соглашениям и начнет с полного и всеобъемлющего прекращения огня.

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Россия требует изменить законодательство Украины касательно Донбасса