Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Москва готова к выходу Украины из минских договоренностей. Однако, отметил Песков, новую базу для переговоров будет сложно создать.

Мы потеряем любую базу, – Песков

Такой шаг Украины, подчеркнул Песков, "не понравится ни Берлину, ни Парижу, ни Москве". Об этом сообщает ТАСС.

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Если такое произойдет, мы потеряем любую базу, на основе которой выстраиваем переговорный процесс, и создать новую базу в виде нового документа будет чрезвычайно сложно,

– сказал Песков.

В Кремле такая реакция на заявление Резникова

Отметим, что это реакция Кремля – ​​на слова вице-премьер – министра по вопросам реинтеграции Украины Алексея Резникова. Резников заявил, что минские соглашения нужно пересмотреть, ведь они не соответствуют нынешним реалиям.

Что известно о заявлении Алексея Резникова

Запад должен поддержать пересмотр минских соглашений. Об этом Резников написал в своем блоге для Atlantic Council.

Договоренности не отражают нынешних реалий по урегулированию ситуации на Донбассе.

Несмотря на все меры Украины, ожидаемого прорыва так и не произошло.

Российская сторона продолжает нарушать соглашение о прекращении огня.

Резников отметил, что Украина все равно выступает за продолжение усилий в рамках минского процесса.

Западные лидеры также должны пересмотреть роль и функции международных институтов безопасности, участвующих в мирном процессе в Украине.

Украине стоит подумать о создании новых коалиций и привлечение новых союзников.

Как отреагировали в Кремле

Россия требует от Украины выразить свою позицию относительно слов Резникова. Об этом сообщил заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак. Если официально Киев не опровергнет заявление, то Россия это расценит как отказ от всех договоренностей.