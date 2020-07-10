Любые решения по минским договоренностям могут принимать только лидеры "нормандской четверки". Так вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников ответил на заявление заместителя главы администрации президента РФ Дмитрия Козака.

Украина продолжает работу в рамках ТКГ

Козак заявил, что последние заявления Резникова могут означать то, что Украина хочет выйти из минских переговоров. Сам Резников отметил, что Киев продолжает работу в рамках ТКГ. Об этом сообщает "РБК-Украина".

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Решение о том, что Минск "родился" было принято на уровне нормандского формата, соответственно, только в этих консультациях могут приниматься любые другие решения, связанные с Минском. ТКГ – это технический и логистический центр, задача которого контактировать по вопросам, которые возникают, но все решения должны и могут приниматься только лидерами нормандского формата,

– отметил Резников.

Встреча в нормандском формате можно провести заочно

Относительно того, когда именно состоится встреча в нормандском формате, то Резников отметил, что переговоры можно провести даже заочно – если наэто согласятся лидеры стран-участниц. Наиболее вероятное время для проведения консультаций, по мнению чиновника, – это сентябрь.

Минские соглашения требуют пересмотра, – Резников

Касательно своего заявления, которое очень обеспокоило Кремль, Резников продолжает настаивать: минские соглашения нуждаются в пересмотре.

Есть масса вещей, которые сегодня уже не работают, и поэтому стороны в Минске не могут договориться априори. Об этом говорят и наши европейские партнеры, начиная с фразы канцлера Германии фрау Меркель о том, что Минск не высечен на камне. Ничего нового я не сказал,

– сообщил Резников.

Заявление Резников называет "дипломатической ответом" Борису Грызлову. Представитель России на заседании ТКГ заявил, что "в Украине создано еще два государства". Украина в ОБСЕ уже попросила Москву официально отреагировать на эти слова.

"Мы официально попросили дать свою позицию: подтвердить или опровергнуть то, что, видимо, сгоряча сказал Грызлов на заседании ТКГ. И сейчас они используют ту же риторику относительно моего заявления", – пояснил вице-премьер-министр.

Что известно о заявлении Алексея Резникова

Запад должен поддержать пересмотр минских соглашений. Об этом Резников написал в своем блоге для Atlantic Council.

Договоренности не отражают нынешних реалий по урегулированию ситуации на Донбассе.

Несмотря на все меры Украины, ожидаемого прорыва так и не произошло.

Российская сторона продолжает нарушать соглашение о прекращении огня.

Резников отметил, что Украина все равно выступает за продолжение усилий в рамках минского процесса.

Западные лидеры также должны пересмотреть роль и функции международных институтов безопасности, участвующих в мирном процессе в Украине.

Украине стоит подумать о создании новых коалиций и привлечение новых союзников.

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Как отреагировали в Кремле

Россия требует от Украины выразить свою позицию относительно слов Резникова. Об этом сообщил заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак. Если официально Киев не опровергнет заявление, то Россия это расценит как отказ от всех договоренностей.