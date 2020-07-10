Будь-які рішення щодо мінських домовленостей можуть ухвалювати лише лідери "нормандської четвірки". Так віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції Олексій Резніков відповів на заяву заступника голови адміністрації президента РФ Дмитра Козака.

Україна продовжує роботу у рамках ТКГ

Козак заявив, що останні заяви Резнікова можуть означати те, що Україна хоче вийти з мінських переговорів. Сам Резніков наголосив, що Київ продовжує роботу у рамках ТКГ. Про це інформує "РБК-Україна".

Важливо Зустріч у нормандському форматі може відбутися найближчим часом: попереду – обмін полоненими

Рішення про те, що Мінськ "народився" було прийнято на рівні нормандського формату, відповідно, тільки в цих консультаціях можуть прийматися будь-які інші рішення, пов'язані з Мінськом. ТКГ – це технічний та логістичний центр, завдання якого контактувати з питань, які виникають, але всі рішення мають і можуть прийматися тільки лідерами нормандського формату,

– зазначив Резніков.

Зустріч у нормандському форматі можна провести заочно

Щодо того, коли саме відбудеться зустріч у нормандському форматі, то Резніков зазначив, що переговори можна провести навіть заочно – якщо на це погодяться лідери країн-учасниць. Найбільш ймовірний час для проведення консультацій, на думку урядовця, – це вересень.

Мінські угоди потребують перегляду, – Резніков

Щодо своєї заяви, яка неабияк стурбувала Кремль, Резніков продовжує наполягати: мінські угоди потребують перегляду.

Є маса речей, які сьогодні вже не працюють, і тому сторони в Мінську не можуть домовитися апріорі. Про це кажуть і наші європейські партнери, починаючи з фрази канцлера Німеччини фрау Меркель про те, що Мінськ не висічений на камені. Нічого нового я не сказав,

– повідомив Резніков.

Заяву Резніков називає "дипломатичною відповіддю" Борису Гризлову. Представник Росії на засіданні ТКГ заявив, що "в Україні створено ще дві держави". Україна в ОБСЄ вже попросила Москву офіційно відреагувати на ці слова.

"Ми офіційно попросили дати свою позицію: підтвердити або спростувати те, що, мабуть, зопалу сказав Гризлов на засіданні ТКГ. І зараз вони використовують ту ж риторику щодо моєї заяви", – пояснив віцепрем'єр-міністр.

Що відомо про заяву Олексія Резнікова

Захід повинен підтримати перегляд мінських угод. Про це Резніков написав у своєму блозі для Atlantic Council.

Домовленості не відображають нинішніх реалій щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Незважаючи на всі заходи України, очікуваного прориву так і не відбулося.

Російська сторона продовжує порушувати угоду про припинення вогню.

Резніков наголосив, що Україна все одно виступає за продовження зусиль у рамках мінського процесу.

Західні лідери мають також переглянути роль і функції міжнародних інститутів безпеки, що беруть участь у мирному процесі в Україні.

Україні варто подумати про створення нових коаліцій і залучення нових союзників.

До теми У Кремлі прокоментували заяву Резнікова: це може означати вихід з мінських угод

Як відреагували у Кремлі

Росія вимагає від України висловити свою позицію щодо слів Резнікова. Про це повідомив заступник керівника адміністрації президента Росії Дмитро Козак. Якщо офіційно Київ не спростує заяву, то Росія це розцінить як відмову від усіх домовленостей.