Зустріч лідерів Німеччини, Франції, України та Росії мала відбутися у квітні 2020 року, але пандемія ускладнила ситуацію. Київ сподівається, що саміт проведуть у найближчі місяці у Берліні.

Про обмін полоненими

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак після зустрічі радників лідерів країн нормандського формату в Берліні заявив, що незабаром може відбутися новий обмін полоненими, пише Liga.net.

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За словами Єрмака, сьогоднішня зустріч була першою, в якій брав участь заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак. Загалом перемовини тривали близько 11 годин.

Єрмак уточнив, що зустріч була непростою, але сторони домовилися про обмін утримуваними особами.

Про майбутній саміт

Умови для проведення наступного саміту залишаються незмінними – виконання домовленостей зустрічі "нормандської четвірки" в Парижі у грудні 2019 року, повідомляє "РБК-Україна".

За словами Єрмака, Україна ще ніколи не відчувала такої сильної підтримки з боку Франції та Німеччини.

Крім того, зараз жодних умов, жодних передумов для зняття санкцій проти Росії немає, мова про це не йде. Усі дуже добре оцінюють зусилля України,

– додав він.

Політик наголосив, що зараз сторони готують механізм реального, а не декларативного забезпечення припинення вогню.

Зверніть увагу! Попри режим припинення вогню, проросійські бойовики щодня обстрілюють наші позиції на Донбасі. Лише від початку 2020 року загинули 58 військових – імена героїв за посиланням.

Андрій Єрмак додав, що зараз сторони близькі до затвердження плану щодо розмінування.

Голова ОПУ перерахував "червоні лінії", які не перейде Україна. Серед них обов’язковий контроль за кордоном та виведення іноземних військ, щоб вибори в ОРДЛО могли відбутися.

"Україна зараз однозначно домінує в переговорах", – підсумував Єрмак.

Що відомо про попередню зустріч? Востаннє перемовини за участю лідерів країн "нормандської четвірки" пройшли 9 грудня 2019 року в Парижі. Це був перший такий захід із 2016 року та третій загалом. Під час паризького саміту політики досягли низку домовленостей щодо мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.



Попередні домовленості / Інфографіка 24 каналу