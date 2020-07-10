Встреча лидеров Германии, Франции, Украины и России должна была состояться в апреле 2020 года, но пандемия усложнила ситуацию. Киев надеется, что саммит проведут в ближайшие месяцы в Берлине.

Об обмене пленными

Глава Офиса Президента Андрей Ермак после встречи советников лидеров стран нормандского формата в Берлине заявил, что вскоре может произойти новый обмен пленными, пишет Liga.net.

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По словам Ермака, сегодняшняя встреча была первой, в которой принимал участие заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак. В общем переговоры продолжались около 11 часов.

Ермак уточнил, что встреча была непростой, но стороны договорились об обмене удерживаемыми лицами.

О предстоящем саммите

Условия для проведения следующего саммита остаются неизменными – выполнение договоренностей встречи "нормандской четверки" в Париже в декабре 2019 года, сообщает "РБК-Украина".

По словам Ермака, Украина еще никогда не испытывала такой сильной поддержки со стороны Франции и Германии.

Кроме того, сейчас никаких условий, никаких предпосылок для снятия санкций против России нет, речь об этом не идет. Все очень хорошо оценивают усилия Украины,

– добавил он.

Политик отметил, что сейчас стороны готовят механизм реального, а не декларативного обеспечения прекращения огня.

Обратите внимание! Несмотря на режим прекращения огня, пророссийские боевики ежедневно обстреливают наши позиции на Донбассе. Только с начала 2020 года погибли 58 военных – имена героев по ссылке.

Андрей Ермак добавил, что сейчас стороны близки к утверждению плана по разминированию.

Глава ОПУ перечислил "красные линии", которые не перейдет Украины. Среди них обязательный контроль за границей и вывод иностранных войск, чтобы выборы в ОРДЛО могли произойти.

"Украина сейчас однозначно доминирует в переговорах", – подытожил Ермак.

Что известно о предыдущей встрече? Последний раз переговоры с участием лидеров стран "нормандской четверки" прошли 9 декабря 2019 года в Париже. Это было первое такое мероприятие с 2016 года и третье в целом. Во время парижского саммита политики достигли ряда договоренностей относительно мирного урегулирования конфликта на Донбассе.

Предыдущие договоренности / Инфографика 24 канала