Оснований проводить нет: ставленник Путина Козак о новой нормандской встрече
Так называемый "куратор украинского направления" Кремля Дмитрий Козак заявил, что необходимости собирать новую встречу в нормандском формате нет. Однако виновата в том, по словам ставленника Путина, Украина.
За поточної позиції України перспективи провести новий саміт немає. Про це Дмитро Козак заявив в інтерв'ю ТАСС.
Попередня заява Куратор Кремля Козак стверджує, що Росії не потрібні ні Донбас, ні війна на ньому
Передував цій однозначній заяві анонс нової зустрічі від віце-прем'єр України Олексія Резнікова. Він розповів, що саміт лідерів чотирьох країн можливий вже в серпні.
Втім на такі дати не погоджується Кремль: за словами Козака, Україна не виконує попередніх домовленостей "нормандії".
Саміт можна проводити тільки за умови, якщо виконуються рішення попередніх зустрічей. Станом на сьогодні жодна з домовленостей паризького саміту не виконана,
– обґрунтував свою думку Козак.
Тим часом дзеркальну позицію нещодавно висловили в Офісі Президента Зеленського. Там зазначили: нормандський саміт немає сенсу проводити, щоб зафіксувати відсутність результатів виконання попередніх домовленостей.
"Берлін налаштований на проведення наступного саміту в нормандському форматі, але нікому не потрібен саміт заради саміту", – сказав заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква.
Детальніше Нікому не потрібен саміт заради саміту: у Зеленського висловились про нормандський формат
Чому Кремль маніпулює фактами
9 грудня 2019 року "нормандська четвірка" досягла десяти домовленостей. Серед вже виконаних – часткове розведення військ, обмін полоненими.
Які домовленості нормандського саміту 9 грудня 2019 року не виконані
- Українські громадяни досі ще залишаються і на окупованому Донбасі, і в окупованому Криму, і на території Росії. Але переговори щодо звільнення тривають.
- Не виконані домовленості щодо безумовного припинення вогню, за визначенням нових ділянок розведення сил про доступ гуманітарних організацій до окупованих територій.
- Зараз закритий доступ СММ ОБСЄ на непідконтрольну територію.
- Зустріч через чотири місяці. Однак тут поважна причина недотримання домовленості – пандемія коронавірусу.
Яких домовленостей дійшли на попередній зустрічі "норманської четвірки" / Інфографіка 24 каналу