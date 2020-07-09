Куратор Кремля Козак утверждает, что России не нужны ни Донбасс, ни война на нем
Куратор Кремля по вопросам Украины Дмитрий Козак заявил, что среди российской власти "никогда не обсуждалось" возможное вхождение Донбасса в состав России. Более того, восточные якобы не заинтересованы в войне на нашей территории.
Об отношении Кремля к Донбассу и войне на украинской территории Дмитрий Козак рассказал в интервью изданию ТАСС.
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Он убеждает, что различные заявления о возможной аннексии Россией Донбасса – это лишь мнение авторов таких заявлений. Между тем российские власти такую возможность никогда не обсуждали.
Мы не теряем надежду на мирное политическое урегулирование конфликта. Мы в этом крайне заинтересованы. Даже замороженный конфликт на юго-западных границах России нам точно не нужен,
– заявил куратор Кремля.
Кроме того, в попытках заморозить войну на Донбассе он обвинил украинскую власть. Мол, до марта в Кремле были осторожные надежды на диалог, но сейчас они начали развеиваться.
"Если позиция будет такой, чтобы вести переговоры с целью максимально затянуть их и ни о чем не договориться, то это прямой путь к замораживанию конфликта на годы. В последнее время именно это и демонстрируется", – убеждает Дмитрий Козак.
Какую цель Россия преследует на Донбассе
- Многие военные эксперты сходятся во мнении, что России совсем не нужен Донбасс. Она вторглась туда в 2014 году лишь для того, чтобы отвлечь мировое внимание от аннексии Крыма.
- Таким образом война на Донбассе и по сегодняшний день выполняет такую функцию отвлечения внимания. Пока на Востоке продолжается горячий конфликт, Украина не может полноценно бороться с оккупацией на Юге.