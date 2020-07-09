Куратор Кремля по вопросам Украины Дмитрий Козак заявил, что среди российской власти "никогда не обсуждалось" возможное вхождение Донбасса в состав России. Более того, восточные якобы не заинтересованы в войне на нашей территории.

Об отношении Кремля к Донбассу и войне на украинской территории Дмитрий Козак рассказал в интервью изданию ТАСС.

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Он убеждает, что различные заявления о возможной аннексии Россией Донбасса – это лишь мнение авторов таких заявлений. Между тем российские власти такую возможность никогда не обсуждали.

Мы не теряем надежду на мирное политическое урегулирование конфликта. Мы в этом крайне заинтересованы. Даже замороженный конфликт на юго-западных границах России нам точно не нужен,

– заявил куратор Кремля.

Кроме того, в попытках заморозить войну на Донбассе он обвинил украинскую власть. Мол, до марта в Кремле были осторожные надежды на диалог, но сейчас они начали развеиваться.

"Если позиция будет такой, чтобы вести переговоры с целью максимально затянуть их и ни о чем не договориться, то это прямой путь к замораживанию конфликта на годы. В последнее время именно это и демонстрируется", – убеждает Дмитрий Козак.

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