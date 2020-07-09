Куратор Кремля з питань України Дмитро Козак заявив, що серед російської влади "ніколи не обговорювалося" можливе входження Донбасу до складу Росії. Ба більше, східні буцімто не зацікавлені у війні на нашій території.

Про ставлення Кремля до Донбасу й війни на українській території Дмитро Козак розповів в інтерв'ю виданню ТАСС.

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Він переконує, що різні заяви про можливу анексію Росією Донбасу – це лише думка авторів таких заяв. Натомість російська влада такої можливості ніколи не обговорювала.

Ми не втрачаємо надію на мирне політичне врегулювання конфлікту. Ми в цьому вкрай зацікавлені. Навіть заморожений конфлікт на південно-західних кордонах Росії нам точно не потрібен,

– заявив куратор Кремля.

Крім того, у спробах заморозити війну на Донбасі він звинуватив саме українську владу. Мовляв, до березня в Кремлі були обережні надії на діалог, але зараз вони почали розвіюватися.

"Якщо позиція буде такою, щоб вести переговори з метою максимально затягнути їх і ні про що не домовитися, то це прямий шлях до замороження конфлікту на роки. Останнім часом саме це й демонструється", – переконує Дмитро Козак.

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